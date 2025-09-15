Что Собчак сказала про Бузову: "Такое клише, что Оля — молодец, она пашет! Это же так оскорбительно"

Татьяна Буланова дала интервью Ксении Собчак и в разговоре коснулась Ольги Бузовой. Певица дала понять, что восхищается трудолюбием Ольги, но понимает, что вокальных данных у нее нет.

Мнение Булановой о Бузовой

Буланова не считает бывшую ведущую проекта "Дом-2" певицей на нашей эстраде, для нее она в первую очередь персона, которая пробует себя во всех сферах шоу-бизнеса.

"Та же пресловутая Бузова, к которой, честно говоря, я отношусь очень хорошо, если что она труженица. Там можно поговорить и поспорить о ее вокальных данных, но реально она пашет. Ее можно уважать хотя бы за то, что она пробивает себе дорогу", — заверила Буланова.

Критика Собчак в адрес Бузовой

Зато Ксения считает по-другому. Она уверена, что любому артисту было бы неприятно слышать, что он просто трудоголик. А как же талант и данные?

"Такое клише, что Оля — молодец, она пашет! Это же так оскорбительно, когда про артиста говорят, что она молодец, только потому что она пашет. Чем этот человек знаменит? Да, он работяга. Но давайте честно, голоса у нее нет. Голос у нее, как если я сейчас примерно пошла бы петь. Бузова дает нам всем шанс. Так что в отношении Оли, это такой комплимент, ну не дай бог, называется. ", — пошучивала Собчак.

А Татьяна подметила, что Бузова и так добилась много и даже попала в театр, чем могут похвастаться далеко не все. "Ну это для вокалиста (сомнительный комплимент. — Прим. ред.). А Оля она не вокалист, она шоувумен, наверное. Она и ведущая, и певица, и актриса. Меня, кстати, в МХАТ не позвали", — уточнила Буланова.

Кстати, не так давно Собчак намекнула на жадность композитора Игоря Николаева. Оказывается, телеведущей пришлось заплатить 150 тысяч рублей за семисекундный ролик с использованием его песни в своем интервью. Также Ксения жаловалась на то, что Настя Ивлеева отказалась с ней общаться. Хотя сама телеведущая несколько раз пыталась выйти на связь с блогершей.