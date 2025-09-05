Степан Меньщиков раскрыл правду о жене, живущей в Таиланде: "Общаемся пока онлайн"

Бывший участник 'Дома-2' Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org раскрыл правду об отношениях с женой Ангелиной. Пара живет в разных странах. Что происходит между ним и супругой?

Что Степан Меньщиков говорит о жене

Степан Меньщиков уверяет, что у них с Ангелиной все хорошо. Они регулярно общаются. Степан поддерживает связь с женой и дочкой Степаней, которые живут в Таиланде.

"С Гелей и Степаней общаемся пока онлайн. Общаемся часто. Все хорошо", — заверит Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org.

Когда Ангелина Монах сообщила о разладе со Степаном Меньщиковым

Бывшая участница 'Дома-2' Ангелина Монах о разладе с Меньщиковым сообщила еще год назад. Летом 2024-го она рассказывала в личном блоге, что справится со всем сама. Степана она поблагодарила за дочку.

Но Меньщиков тогда отрицал развод. Продолжает он настаивать на том, что в личной жизни у него все хорошо, и сейчас. Он оставлял в Сети комментарии под постами Ангелины о разводе.