Степан Меньщиков раскрыл правду о жене, живущей в Таиланде: "Общаемся пока онлайн"

Бывший участник 'Дома-2' Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org раскрыл правду об отношениях с женой Ангелиной. Пара живет в разных странах. Что происходит между ним и супругой?
Что Степан Меньщиков говорит о жене
Степан Меньщиков уверяет, что у них с Ангелиной все хорошо. Они регулярно общаются. Степан поддерживает связь с женой и дочкой Степаней, которые живут в Таиланде.
"С Гелей и Степаней общаемся пока онлайн. Общаемся часто. Все хорошо", — заверит Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org.
Когда Ангелина Монах сообщила о разладе со Степаном Меньщиковым
Бывшая участница 'Дома-2' Ангелина Монах о разладе с Меньщиковым сообщила еще год назад. Летом 2024-го она рассказывала в личном блоге, что справится со всем сама. Степана она поблагодарила за дочку.
Но Меньщиков тогда отрицал развод. Продолжает он настаивать на том, что в личной жизни у него все хорошо, и сейчас. Он оставлял в Сети комментарии под постами Ангелины о разводе.
Степан Меньщиков и Ангелина Монах. Фото: соцсети Ангелина Монах
Степан Меньщиков и Ангелина Монах: история любви
Степан Меньщиков и Ангелина Монах познакомились в Таиланде. Ангелина живет в этой стране. А Меньщиков приезжал туда отдыхать.
Уже через месяц отношений Ангелина забеременела. Степан привел возлюбленную на проект 'Дом-2'. Там как раз запускалось шоу о семейной жизни.
Дочь пары Степания появилась на свет летом 2020 год, когда Меньщиков и Монах были участниками телестройки. Но после рождения малышки они проект покинули. Ангелина в своих публикациях в Сети непрерывно жаловалась на мужа.
Они постоянно скандалили, расставались и снова сходились. Когда Степания подросла, Ангелина увезла ее в Таиланд. Через какое-то время к ним приехал Степан Меньщиков.
Но идиллия на берегах Индийского океана длилась недолго. Степан Меньщиков больше года назад вернулся в Россию. Сейчас он живет и работает здесь.
