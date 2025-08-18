"Упал, ударился головой, начал петь": Меньщиков из 'Дома-2' оценил потуги Венгржановского обойти Бузову

Бывший участник 'Дома-2' Степан Меньщиков в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал намерения Венцеслава Венгржановского стать популярным певцом. Меньщиков считает, что нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Чем он хуже Бузовой?

Почему Венгржановский запел?

Степан Меньщиков удивился наличию вокальных данных у Венцеслава Венгржановского. Во время участия в телестройке тот никак и никогда их не демонстрировал. По крайней мере, Меньщиков никаких песен в его исполнении не слышал.

Степан Меньщиков прекрасно поет. Но чтобы научиться это делать профессионально, пришлось потратить немало времени. Меньщиков саркастично предположил, что Венц неожиданно обнаружил у себя редкий дар.

"Может быть, что-то случилось? Упал, ударился головой, начал петь. Может, из этой серии? Такое же бывает. Я вот годами, десятилетиями учился петь", — сказал Степан в беседе с Teleprogramma.org.

Подвинет Ольгу Бузову

Степан Меньщиков дал понять, что верит в успех бывшего коллеги по проекту. Ведь Ольга Бузова смогла, почему же у него не получится? Бузовой Меньщиков посоветовал нарастить объемы своего творчества, ведь сам Венц наступает ей на пятки.

"Ольге Бузовой же удалось покорить олимп. Чем он хуже? Оля боится, он наступает ей на пятки. Ей надо серьезно встрепенуться. И на его одну песню записать еще пять, чтобы не дай бог! Она не простит это себе", — добавил Меньщиков.

Венцеслав настроен решительно

Венцеслав Венгржановский в личном блоге разместил свой новый клип. Им он анонсировал начало своей вокальной карьеры. Объявил Венцеслав о гастрольном туре по России.

Для начала он выступит в Печоре и Коряжме. Требования у Венца простые: гонорар в 150 тысяч рублей, отель четыре звезды и суточные в размере 2500 рублей. За эти деньги он не только споет, но и проведет мероприятие.