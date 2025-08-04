Меньщиков — о переписке Тарасова с моделями на фоне радости Бузовой: "Где факт измены?"

Степан Меньщиков из проекта "Дом-2" в эксклюзивном интервью для сайта Teleprogramma.org прокомментировал недавний скандал с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Тот без жены Анастасии Костенко отправился в деловую поездку в Сочи. На пляже после одного из мероприятий спортсмен сфотографировался с моделями из Ростова. Позже девушки слили переписку с футболистом. Тот спрашивал у них номер телефона. Как говорит сам Дмитрий, контакты он просил для своего партнера. Тот хотел связаться с моделями для обсуждения каких-то деловых моментов.

Но девушки решили пропиариться на имени Тарасова. Футболист заверил, что верен своей жене Анастасии. И моделями в Сочи не интересовался. Спортсмена неожиданно поддержал и Меньщиков. Он поверил словам Дмитрия. И это на фоне реакции Ольги Бузовой. Бывшая жена футболиста со сцены поблагодарила моделей из Ростова, которые отказались общаться с Дмитрием.

"Лучшие мои!" — заявила Бузова, восхитившись девушками.

Поющая телеведущая в свое время сильно переживала из-за развода с Тарасовым. Тот почти сразу женился на Костенко. Она родила ему четверых детей: дочек Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава.

"Ну и? Где факт измены? Сфотографировался Тарасов с девчонками — и что тут такого? А тот, кто пытается раскачивать семейную лодку, пытаясь разрушить традиционные ценности, должен ответить за грязные сплетни и домыслы!" — обратился Меньщиков то ли к Бузовой, то ли к манекенщицам из Ростова, которые пытались уличить Дмитрия.

Ранее мы писали, что Тарасов оправдался за переписку с моделями в Сочи: "Жена знала о каждом моем передвижении".