Новость о закрытии Comedy Club оказалась шуткой

Минувшим летом Гарик Харламова повысили. Он получил должность креативного директора Comedy Club. Примечательно, что артист обещал поменять проект и сделать его более похожим на шоу, которое было в самом начале. Примечательно, что на днях стало известно, что Comedy Club закрывается . Отмечалось, что выйдет прощальный выпуск шоу. И 20 сентября состоялся показ нового выпуска, над которым работал Гарик. Он снова стал ведущим вместе с Павлом Волей . Примечательно, что новость о закрытии проекта оказалась шуткой. Ведущие объявили о старте 20 сезона.

На сцене выступили Азамат Мусагалиев, Яна Кошкина, Денис Дорохов и даже Юлия Меньшова. В зале сидели Наталья Бочкарева, Бьянка, Ксения Бородина с возлюбленным Николаевм Сердюковым, Варвара Щербакова и другие известные персоны.

Ранее Харламов пообещал, что приложит силы, чтобы сделать Comedy Club еще смешнее и интереснее. Он планирует задействовать новых персонажей и приятно удивлять зрителей.