Елена Борщева о будущем Comedy Club: «Харламов, Батрутдинов еще не ушли на пенсию и должны остаться»

Елена Борщева. Фото: Global Look Press

Юмористка высказалась о закрытии Comedy Club и летнем отпуске.

В Москве прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». И одной из ее участниц стала юмористка, экс-резидент Comedy Woman Елена Борщева.

В беседе с журналистами, в том числе и с корреспондентом Teleprogrаmma.org она рассказала о своем отношении к закрытию Comedy Club, будущем КВН и прошедшем лете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

«Когда Comedy Club только появился, это был прорыв»

— Елена, недавно было объявлено, что Comedy Club закроется 20 сентября. Что для вас значит этот проект?

— Когда Comedy Club только появился, это, конечно, был прорыв. Тогда мы получили все шутки, которые раньше запрещали.

Я считаю, что это был знаковый проект в истории. В нем было много импровизационных моментов, например общение Павла Воли с гостями. Этот формат стал интересен и зрителям.

— Как вы думаете, возможен ли перезапуск подобного проекта, но уже с молодыми юмористами?

— Мне кажется, что нет. Все-таки представители того поколения, которое выросло на Comedy Club, благоволят Гарику Харламову, Тимуру Батрутдинову и другим звездам проекта.

Харламов, Батрутдинов еще не ушли на пенсию, и мне кажется, что должны остаться. Что касается новых звезд, то сейчас им будет очень сложно прижиться.

Елена Борщева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— А какое будущее, на ваш взгляд, ждет КВН без Александра Маслякова?

— Я надеюсь, что его дело будет продолжено. Мы видели, что последние два года Александр Васильевич отошел от дел. Но в целом КВН продолжался.

Были и отборочные фестивали, и летние кубки, и продолжали выходить программы. Но все-равно это студенческая игра, игра молодых, классная традиция, наш российский формат. Поэтому я считаю, что его надо продолжать делать.

«Лето провела очень классно»

— Что происходит в вашей творческой жизни?

— Я сейчас готовлюсь к записи своего второго сольного стендап-концерта.

Елена Борщева. Фото: Global Look Press

— Как вы провели лето?

— Лето провела очень классно. Съездила с родными отдохнуть на море, на свой традиционный чек-ап в Карелию, уделила время своему здоровью. Восстановилась! И сейчас полна сил, готова работать и сниматься.

— Кем ваши дети хотят стать в будущем?

— Старшая дочка думает поступать в театральный. Я не знаю, надумает или нет. А младшей пока рано. Ей девять лет. Все еще впереди. Но пока она хочет стать писательницей.

Читайте также:

Читайте также