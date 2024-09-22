Елена Борщева о будущем Comedy Club: «Харламов, Батрутдинов еще не ушли на пенсию и должны остаться»

В Москве прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». И одной из ее участниц стала юмористка, экс-резидент Comedy Woman Елена Борщева .

В беседе с журналистами, в том числе и с корреспондентом Teleprogrаmma.org она рассказала о своем отношении к закрытию Comedy Club, будущем КВН и прошедшем лете.

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«Когда Comedy Club только появился, это был прорыв»

— Елена, недавно было объявлено, что Comedy Club закроется 20 сентября. Что для вас значит этот проект?

— Когда Comedy Club только появился, это, конечно, был прорыв. Тогда мы получили все шутки, которые раньше запрещали.

Я считаю, что это был знаковый проект в истории. В нем было много импровизационных моментов, например общение Павла Воли с гостями. Этот формат стал интересен и зрителям.

— Как вы думаете, возможен ли перезапуск подобного проекта, но уже с молодыми юмористами?

— Мне кажется, что нет. Все-таки представители того поколения, которое выросло на Comedy Club, благоволят Гарику Харламову, Тимуру Батрутдинову и другим звездам проекта.

Харламов, Батрутдинов еще не ушли на пенсию, и мне кажется, что должны остаться. Что касается новых звезд, то сейчас им будет очень сложно прижиться.