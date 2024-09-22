Елена Борщева о будущем Comedy Club: «Харламов, Батрутдинов еще не ушли на пенсию и должны остаться»

В Москве прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». И одной из ее участниц стала юмористка, экс-резидент Comedy Woman
В беседе с журналистами, в том числе и с корреспондентом Teleprogrаmma.org она рассказала о своем отношении к закрытию Comedy Club, будущем КВН и прошедшем лете.
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«Когда Comedy Club только появился, это был прорыв»
— Елена, недавно было объявлено, что Comedy Club закроется 20 сентября. Что для вас значит этот проект?
— Когда Comedy Club только появился, это, конечно, был прорыв. Тогда мы получили все шутки, которые раньше запрещали.
Я считаю, что
— Как вы думаете, возможен ли перезапуск подобного проекта, но уже с молодыми юмористами?
— Мне кажется, что нет. Все-таки представители того поколения, которое выросло на Comedy Club, благоволят Гарику Харламову, Тимуру Батрутдинову и другим звездам проекта.
Харламов, Батрутдинов еще не ушли на пенсию, и мне кажется, что должны остаться. Что касается новых звезд, то сейчас им будет очень сложно прижиться.
— А какое будущее, на ваш взгляд, ждет КВН без Александра Маслякова?
— Я надеюсь, что его дело будет продолжено. Мы видели, что последние два года Александр Васильевич отошел от дел. Но в целом КВН продолжался.
«Лето провела очень классно»
— Что происходит в вашей творческой жизни?
— Я сейчас готовлюсь к записи своего второго сольного стендап-концерта.
— Как вы провели лето?
— Лето провела очень классно. Съездила с родными отдохнуть на море, на свой традиционный чек-ап в Карелию, уделила время своему здоровью. Восстановилась! И сейчас полна сил,
— Кем ваши дети хотят стать в будущем?
— Старшая дочка думает поступать в театральный. Я не знаю, надумает или нет. А младшей пока рано. Ей девять лет. Все еще впереди. Но пока она хочет стать писательницей.
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