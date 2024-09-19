Гарик Харламов сделал заявление о популярном шоу: «Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается»

Не так давно Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club . Тина Канделаки поручила ему поработать над шоу, которое выходит в эфир уже 20 телевизионных сезонов в эфире. За это время было показано 4 тысячи миниатюр и полторы тысячи стендапов. И 20 сентября выйдет новый выпуск шоу, который станет прощальным. Об этом заявил сам Харламов.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», – объявил он.



Отмечается, что проститься с проектом придут звезды шоу «Женский стендап», которые ранее не были в гостях у клуба. Ольга Малащенко, Белла Малу и Карина Мейханаджян поделятся рассказами о личной жизни, а Варвара Щербакова извинится за то, что «приговорила» Comedy Club.



«Я снималась в шоу “Импровизация”, которое закрыли после выпуска со мной. Так что извините, что я сегодня сюда пришла», – отметила она.

Гостями в этом особенном выпуске станут: телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, а телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.

Добавим, что прощальный выпуск Comedy Club покажут 20 сентября в 21:00 на ТНТ.

Напомним, что ранее Харламов в интервью Надежде Стрелец заявил, что намерен обновить шоу. Он признавался, что хочет сделать его более камерным, каким оно было в самом начале. Также артист намеревался внести туда разные новшества. Примечательно, что Гарик хотел удивить зрителей. По всей видимости, скоро он представит новый проект.