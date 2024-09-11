Вадим Галыгин, Иван Абравом, Гарик Харламов и Гарик Мартиросян выразили свою скорбь на церемонии прощания с Масляковым

Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Он несколько лет вел борьбу с раком легких. О своих проблемах со здоровьем телеведущий практически не рассказывал. А с последние годы он также стал редко появляться на публике. Оказалось, что в последние месяцы жизни президент КВН уже не вставал с постели. Он также не мог разговаривать. 11 сентября в зале «Планета КВН» была организована
Многие артисты пришли, чтобы почтить память мэтра: Игорь Крутой, SHAMAN,
Елена Борщева. Фото: Global Look Press
А вот
«У Александра Васильевича была любимая песня «Есть только миг». Этот миг вечности настал. Но он останется в наших сердцах на веках и в сердцах миллионов людей», – сказал артист.
Иван Абрамов тоже поднялся на сцену. Его сопровождали коллеги.
«Когда-то вы сказали мне: не смотри в пол, смотри в зал. Спасибо, что помогли поверить в себя», – сказал комик.
К нему присоединился Константин Лавроненко.
«Благодарю, Александр Васильевич. Я не играл в КВН, но я КВНщик. Мне кажется, что все мы с вами КВНщики. Сколько я себя помню, с самого рождения, КВН был в нашем доме. Он был в каждом доме в нашей стране, и не только в нашей», — отметил Лавроненко.
Иван Абрамов. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Появился на церемонии прощания также
Также в зале появился
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Похороны Маслякова состоялись позже на Новодевичьем кладбище. Его могила была усыпана цветами. Рядом с ним покоятся Вера Васильева, Элина Быстрицкая, Мира Кольцова, Игорь Кириллов.
Читайте также: