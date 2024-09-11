Вадим Галыгин, Иван Абравом, Гарик Харламов и Гарик Мартиросян выразили свою скорбь на церемонии прощания с Масляковым

Азамат Мусагалиев и Дмитрий Грачев. Фото: Global Look Press

Бывшие и нынешние резиденты Comedy Club приехали на церемонию прощания с Александром Масляковым.

Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Он несколько лет вел борьбу с раком легких. О своих проблемах со здоровьем телеведущий практически не рассказывал. А с последние годы он также стал редко появляться на публике. Оказалось, что в последние месяцы жизни президент КВН уже не вставал с постели. Он также не мог разговаривать. 11 сентября в зале «Планета КВН» была организована церемония прощания. На экранах показывали фотографии с Масляковым, а на сцене вокруг гроба стояли венки. Родные телеведущего были разбиты от горя. Внучке Александра Васильевича Таисии даже стало плохо.

Многие артисты пришли, чтобы почтить память мэтра: Игорь Крутой, SHAMAN, Пелагея, Тина Канделаки и другие известные персоны. Примечательно, что бывшие участники КВН также появились в зале. Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Дмитрий Грачев, Елена Борщева с мужем не стали говорить речи.

Елена Борщева. Фото: Global Look Press

А вот Вадим Галыгин решил произнести несколько слов.

«У Александра Васильевича была любимая песня «Есть только миг». Этот миг вечности настал. Но он останется в наших сердцах на веках и в сердцах миллионов людей», – сказал артист.

Вадим Галыгин. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org

Иван Абрамов тоже поднялся на сцену. Его сопровождали коллеги.

«Когда-то вы сказали мне: не смотри в пол, смотри в зал. Спасибо, что помогли поверить в себя», – сказал комик.

К нему присоединился Константин Лавроненко.

«Благодарю, Александр Васильевич. Я не играл в КВН, но я КВНщик. Мне кажется, что все мы с вами КВНщики. Сколько я себя помню, с самого рождения, КВН был в нашем доме. Он был в каждом доме в нашей стране, и не только в нашей», — отметил Лавроненко.

Иван Абрамов. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org

Появился на церемонии прощания также Гарик Харламов. Он не раз в интервью вспоминал о том, как играл в КВН. Юморист не скрывал, что многое ему не нравилось. Однако он все же пришел, чтобы почтить память Маслякова.

Также в зале появился Гарик Мартиросян с женой Жанной. Он не стал брать слово.

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Гарик Мартиросян с женой. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org

Похороны Маслякова состоялись позже на Новодевичьем кладбище. Его могила была усыпана цветами. Рядом с ним покоятся Вера Васильева, Элина Быстрицкая, Мира Кольцова, Игорь Кириллов.

Гарик Харламов. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org

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