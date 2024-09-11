Вадим Галыгин, Иван Абравом, Гарик Харламов и Гарик Мартиросян выразили свою скорбь на церемонии прощания с Масляковым

Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Он несколько лет вел борьбу с раком легких. О своих проблемах со здоровьем телеведущий практически не рассказывал. А с последние годы он также стал редко появляться на публике. Оказалось, что в последние месяцы жизни президент КВН уже не вставал с постели. Он также не мог разговаривать. 11 сентября в зале «Планета КВН» была организована церемония прощания . На экранах показывали фотографии с Масляковым, а на сцене вокруг гроба стояли венки. Родные телеведущего были разбиты от горя. Внучке Александра Васильевича Таисии даже стало плохо.

Многие артисты пришли, чтобы почтить память мэтра: Игорь Крутой, SHAMAN, Пелагея , Тина Канделаки и другие известные персоны. Примечательно, что бывшие участники КВН также появились в зале. Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Дмитрий Грачев, Елена Борщева с мужем не стали говорить речи.