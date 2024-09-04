Алена Жигалова, Дана Борисова и Женя Кривцова стали участницами шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ

Шоу «Звезды в Африке» умело большой успех. Вышло несколько сезонов, которые вели
А вот 4 сентября были раскрыты имена еще трех участниц. Подтвердились слухи, что
«За 250 интервью с самыми разными людьми я научилась находить подход к любому человеку. Это качество очень пригодилось мне в Колумбии. Вы даже не представляете сколько вас ждет скандалов, интриг и провокаций в этом проекте. И с полной уверенностью могу сказать, что звезды на прошлых проектах так не голодали, из-за чего обстановка накалялась еще больше», – заявила Жигалова.
Ранее Бузова сообщила, что премьера шоу состоится на ТНТ 22 сентября.
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