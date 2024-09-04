Алена Жигалова, Дана Борисова и Женя Кривцова стали участницами шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ

Шоу «Звезды в Африке» умело большой успех. Вышло несколько сезонов, которые вели Ольга Бузова и Михаил Галустян. Примечательно, что в этом году съемки состоялись уже в Колумбии. Новый сезон проекта получил название «Звезды в джунглях». Целый месяц съемки шли на другом континенте. уже известно, что участниками стали блогер Лерчек, Натан и актриса дубляжа Дарья Блохина.

А вот 4 сентября были раскрыты имена еще трех участниц. Подтвердились слухи, что Дана Борисова побывала на реалити, а также блогер Женя Кривцова, которая ранее в подобных проектах не участвовала. И к ним присоединилась журналистка Алена Жигалова. О своих впечатлениях ведущая передачи «Алена, Блин!» поделилась в соцсети.

«За 250 интервью с самыми разными людьми я научилась находить подход к любому человеку. Это качество очень пригодилось мне в Колумбии. Вы даже не представляете сколько вас ждет скандалов, интриг и провокаций в этом проекте. И с полной уверенностью могу сказать, что звезды на прошлых проектах так не голодали, из-за чего обстановка накалялась еще больше», – заявила Жигалова.

Ранее Бузова сообщила, что премьера шоу состоится на ТНТ 22 сентября.