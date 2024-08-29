Михайловский заявил, что Бузова хотела отказаться от должности ведущей «Дома-2» ради дуэта с малоизвестной певицей

Ольга Бузова прославилась, когда в 18 лет появилась на телевидении. Она участвовала в «Доме-2». Ей удалось стать одной из самых ярких участниц проекта. А позже она стала вести шоу вместо Ксении Собчак. Однако в передаче «А как это было» бывший генеральный продюсер шоу Алексей Михайловский рассказал, что Ольга собиралась отказаться от предложения стать ведущей. Тогда она намеревалась начать карьеру певицы.

«Был у «Дома-2» такой композитор Сергей Ковальский. Он растит свой продукт под названием певица Павла, которую никто не знает и не помнит. И он всяческим образом хотел сделать дуэт их Ольги Бузовой и Павлы. И когда мы пригласили Ольгу Бузову на беседу и стали объявлять, что она уже может стать ведущей, она сказала: «Ой, нет. У меня есть планы петь с певицей Павлой». Я предложил ей подумать. Она подумала и выбор сделала правильный», – поделился Михайловский.

К слову, позже Бузова все-же стала петь. Это случилось, когда она развелась с Дмитрием Тарасовым. А шоу «Дом-2» она вела много лет пока проект не переехал на другой телеканал.