Валерия Чекалина похудела на 6 кг во время участия в «Звездах в джунглях»: «Было много слез, переживаний, обид»

Блогер Лерчек поделилась впечатлениями об участии в шоу «Звезды в джунглях», которое на днях стартует в эфире НТВ.
Блогер Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, рассказала о своем опыте участия в новом реалити-шоу ТНТ «Звезды в джунглях» с ведущей Ольгой Бузовой. Она призналась, что долго сомневалась, стоит ли ей участвовать в проекте, так как это был новый для нее формат. Однако Валерия Чекалина решила рискнуть, чтобы проверить свои силы.
Валерия Чекалина рассказала, что не знала, чего ожидать от шоу, и была шокирована, когда поняла, что в реальности все оказалось жестче, чем она предполагала. За время участия в проекте Валерия Чекалина потеряла 6 килограммов и чувствовала себя так, будто провела в джунглях целый год.
Блогер призналась, что испытала множество эмоций, среди которых были не только позитивные.
«Было много слез, переживаний, обид», — поделилась Лерчек в телеграм-канале.
Валерия Чекалина отметила, что переживала о том, как зрители оценят ее игру, но подчеркнула, что в джунглях невозможно играть роль, там нужно жить. В какой-то момент Валерия Чекалина даже перестала понимать, где заканчивается реальность и начинается игра.