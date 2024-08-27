Валерия Чекалина похудела на 6 кг во время участия в «Звездах в джунглях»: «Было много слез, переживаний, обид»

Блогер Лерчек , настоящее имя которой Валерия Чекалина , рассказала о своем опыте участия в новом реалити-шоу ТНТ «Звезды в джунглях» с ведущей Ольгой Бузовой . Она призналась, что долго сомневалась, стоит ли ей участвовать в проекте, так как это был новый для нее формат. Однако Валерия Чекалина решила рискнуть, чтобы проверить свои силы.

Валерия Чекалина рассказала, что не знала, чего ожидать от шоу, и была шокирована, когда поняла, что в реальности все оказалось жестче, чем она предполагала. За время участия в проекте Валерия Чекалина потеряла 6 килограммов и чувствовала себя так, будто провела в джунглях целый год.

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Блогер призналась, что испытала множество эмоций, среди которых были не только позитивные.

«Было много слез, переживаний, обид», — поделилась Лерчек в телеграм-канале.