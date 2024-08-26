Лерчек, Натан и Дарья Блохина оказались в реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ

В новой передаче «Звезды в джунглях» за многомиллионный куш поборются в тропиках Лерчек (Валерия Чекалина), певец Натан и актриса дубляжа Дарья Блохина. Их имена раскрыли первыми.

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Валерия Чекалина вместе со своим супругом хотела идти в первый сезон реалити «Выжить в Дубае», но судьба сложились так, что она не смогла. В Колумбию она собралась, чтобы выкинуть из головы мысли о разводе.

Для актрисы дубляжа Дарьи Блохиной реалити - не первое шоу на ТНТ, она уже участвовала в «Сокровищах императора».

Исполнитель Натан подчеркнул, что для него это вызов. Он его принял. Хуже всего для него стал «День сурка», то есть бытовое однообразие в течение длительного времени. Совсем скоро он смирился с тем, что перед ним стоят камеры и придется проходить испытания. Он просто начал жить на острове - будто по-настоящему.