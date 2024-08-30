В финал «Последнего героя» на ТВ-3 вышли Сердюков, Пышненко и Конышев

В эту субботу, 31 августа, будет названо имя победителя реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» , которое впервые снималось в России, на Алтае.

В течение месяца участники проекта находились в экстремальных условиях горного Алтая. Интересно, что в финал вышли только мужчины. Судя по всему, к женщинам этот край оказался слишком суров, дамы сошли с дистанции.

За главный приз шоу — 5 миллионов рублей — поборются трое. Возлюбленный ведущей проекта Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков и юмористы Иван Пышненко и Дмитрий Конышев.

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В финале будет два испытания. После первого в шоу останутся лишь два финалиста. И между ними развернется настоящая борьба за главный приз.

Увидеть все это в эфире ТВ-3 можно будет в ближайшую субботу, 31 августа. Включайте телевизор в 21:00.