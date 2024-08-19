Психолог Ланг — об обещании Сердюкова дочери на «Последнем герое»: «Плохой способ»

Николай Сердюков и Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Возлюбленный Ксении Бородиной заговорил о своей дочери от бывшей жены Алины Акиловой.

Восьмой выпуск шоу «Последний герой. Русский сезон» на канале ТВ-3 раскрыл недостаток Николая Сердюкова. Оставшимся участникам проекта задали вопрос о том, почему именно они должны стать победителем. На что блогер ответил, что пообещал своей дочери от Алины Акиловой стать последним героем.

Поклонники шоу решили, что таким образом возлюбленный Ксении Бородиной давил на жалость. В разговоре с Teleprogramma.org психолог Сергей Ланг оценил опрометчивое обещание Николая Сердюкова.

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«Такие заявления делают для того, чтобы повысить свой авторитет за счет тех действий, которых еще не было. Такие люди живут обещаниями, они мало что делают в жизни. Безусловно, это очень плохой способ, потому что после этого происходит разочарование.

Но такие люди придумывают новую легенду и что-то обещают. Нет ничего хуже, когда ты ребенку что-то обещаешь и не выполняешь. Я думаю, что он пообещал ребенку, потому что других поводов для гордости нет. И он ищет хоть какую-то возможность быть для нее самым лучшим», — объяснил эксперт.

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