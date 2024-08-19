Психолог Ланг — об обещании Сердюкова дочери на «Последнем герое»: «Плохой способ»

Восьмой выпуск шоу «Последний герой. Русский сезон» на канале ТВ-3 раскрыл недостаток Николая Сердюкова. Оставшимся участникам проекта задали вопрос о том, почему именно они должны стать победителем. На что блогер ответил, что пообещал своей дочери от Алины Акиловой стать последним героем.

Поклонники шоу решили, что таким образом возлюбленный Ксении Бородиной давил на жалость . В разговоре с Teleprogramma.org психолог Сергей Ланг оценил опрометчивое обещание Николая Сердюкова.

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