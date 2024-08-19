Психолог Ланг — об обещании Сердюкова дочери на «Последнем герое»: «Плохой способ»

Восьмой выпуск шоу «Последний герой. Русский сезон» на канале ТВ-3 раскрыл недостаток Николая Сердюкова. Оставшимся участникам
Поклонники шоу решили, что таким образом возлюбленный Ксении Бородиной давил на
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«Такие заявления делают для того, чтобы повысить свой авторитет за счет тех действий, которых еще не было. Такие люди живут обещаниями, они мало что делают в жизни. Безусловно, это очень плохой способ, потому что после этого происходит разочарование.
Но такие люди придумывают новую легенду и что-то обещают. Нет ничего хуже, когда ты ребенку что-то обещаешь и не выполняешь. Я думаю, что он пообещал ребенку, потому что других поводов для гордости нет. И он ищет хоть какую-то возможность быть для нее самым лучшим», — объяснил эксперт.
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