«Самый грустный день»: что ждет участников в шестом эпизоде «Последнего героя»

Уже в эту субботу, 17 августа, выйдет шестой эпизод шоу «Последний герой. Русский сезон». И он обещает быть невероятно эмоциональным. Природа Алтая наконец-то привыкла к участникам и подобрела. Теперь героев не заливают дожди, а греет солнце. Однако сами участники готовы заливаться слезами. Ведь им предстоит сложнейший выбор.

По признаниям игроков, они успели подружиться. И теперь выбирать того, кто покинет шоу стало сложнее. Иван Пышненко даже заявил, что хотел бы ненавидеть своих соплеменников, ведь так было бы проще.

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«Это удивительно, что на таком реалити, где все должны соперничать, мы все сдружились. Было бы проще, если б мы соперничали, ссорились, я бы всех ненавидел. Я расстроен, что мы сдружились. Вот что делать на совете», — пожаловался юморист.