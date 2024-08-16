«Самый грустный день»: что ждет участников в шестом эпизоде «Последнего героя»

Участники шоу «Последний герой. Русский сезон» на канале ТВ-3. Фото: пресс-служба канала ТВ-3

Новый выпуск шоу обещает быть самым эмоциональным.

Уже в эту субботу, 17 августа, выйдет шестой эпизод шоу «Последний герой. Русский сезон». И он обещает быть невероятно эмоциональным. Природа Алтая наконец-то привыкла к участникам и подобрела. Теперь героев не заливают дожди, а греет солнце. Однако сами участники готовы заливаться слезами. Ведь им предстоит сложнейший выбор.

По признаниям игроков, они успели подружиться. И теперь выбирать того, кто покинет шоу стало сложнее. Иван Пышненко даже заявил, что хотел бы ненавидеть своих соплеменников, ведь так было бы проще.

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«Это удивительно, что на таком реалити, где все должны соперничать, мы все сдружились. Было бы проще, если б мы соперничали, ссорились, я бы всех ненавидел. Я расстроен, что мы сдружились. Вот что делать на совете», — пожаловался юморист.

Дмитрий Конышев тоже расстроен и назвал предстоящий совет «самым грустным днем на проекте».

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