Надежда Ангарская получила черную метку и покинула шоу «Последний герой. Русский сезон»

Уже близится финал шоу «Последний герой». Примечательно, что съемки проекта проходили на Алтае. Многим было сложно спать на улице, где много москитов, а погода почти каждый день преподносит сюрпризы. Не смог задержаться на шоу телеведущий Давид Ниамеди. Его выгнали соплеменники, а решающий голос отдала Надежда Ангарская . Это вызвало возмущение у зрителей. А вот Дмитрий Конышев уже несколько раз получал иммунитет, поэтому его начали недолюбливать другие члены команды.

И вот в новом испытании победил Конышев. Он получил в качестве приза возможность позвонить родным, поэтому даже расплакался. При этом в новой серии не было испытания за иммунитет. Ксения Бородина объявила, что проигравший человек получит черную метку, плюс один голос против себя на совете. Им нужно было бегать по лабиринту, собирать ключи, которые открывали сундуки с деталями факела, а затем необходимо было поджечь фитиль на дереве.

В итоге Надежда Ангарская проиграла и получила черную метку. И на голосовании именно против нее проголосовали соплеменники. В итоге финалистами шоу стал: Николай Сердюков , Иван Пышненко, Дмитрий Конышев. Актриса не расстроилась. Она призналась, что еще раз придет на проект, если ее позовут.