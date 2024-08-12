«Все такие белые-пушистые — ни мотивации, ни борьбы, ни интриги»: поклонники «Последнего героя» не удивляются тому, что участники уходят из проекта «пачками»

Для создателей шоу «
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По мнению комментаторов, даже то, что «Племя снежных барсов» скоропостижно редеет, совершенно не накаляет никаких страстей. Единственным эмоциональным моментом для фанатов стало испытание на поедание гадостной гадости ради личного иммунитета. Но обо всем подробнее — в материале Teleprogramma.pro.
Павел Ярыгин и Алан Царикаев покинули шоу «Последний герой»
Голосованием племени из проекта был изгнал Павел Ярыгин. Он не смог обеспечить себе личный иммунитет, хотя очень ради этого старался. У рыжебородого великана с самого начала с соплеменниками сложились натянутые отношения и он предчувствовал свою судьбу. Если бы не Женя Искандарова, которая
Так случилось, что Павел Ярыгин покидал проект не единожды. Фото: ТВ-3
Высокой стала и цена обычного испытания. Теперь «снежные барсы» сражались не за какие-то там ништяки, а за то, чтобы не вылететь из проекта. Ради этого игрокам пришлось в прямом смысле изрядно замараться — таская грязь в бочке. Хуже всех с заданием справился
ELENA: «Мне кажется, что создатели начали понимать, что шоу не «алло», дойдя до этой серии, и решили сокращать количество выпусков и удалять по двоих за серию».
Evg: «Просто такая история, когда все задолбались там быть и просто валят с радостью любыми способами. Так скучно! Почему так скучно».
Mack: «Мне кажется или они валят с проекта пачками?»
𝕀𝕣𝕚𝕟𝕒 𝕍ℂℍℝ: «Я не могу насладится сьемкой, ракурсами… Меня не покидает ощущение, что снимают бомжей за бутылку горячительного».
Andrey Nesterov: «Надо что-то менять, реально сюжетки никакой и все такие белые-пушистые — ни мотивации, ни борьбы, ни интриги».
Алан Царикаев уверенно шел к победе, но не стал ради нее мараться. Фото: ТВ-3
Участники шоу «Последний герой» ели сырые глаза, почки, мозги и пили кровь
Гораздо больше неподдельных эмоций в Сети вызвало испытание, где ради личного иммунитета «снежные барсы» пытались втолкнуть в себя сомнительные деликатесы: кровь марала, сырые куски печени, почек, мозги и глаза.
От участия в этом непотребстве для желудка сразу отказалась Надежда Ангарская. Николай Сердюков тоже быстро сошел с дистанции. Основная борьба развернулась между Павлом (который очень хотел победить), Давидом Ниамеди,
RuNa Nataly: «Ну, сырые субпродукты — это та еще история! Надеюсь, там во флягах спирт был».
Marina Marina: «Я лучше съем сырые субпродукты, чем личинок и жуков. Просто вопрос: насколько продукты были безопасны? Без термической обработки».
Julka: «Ну ели и ели. Чего уже только не ели на всяких выживалках».
Давид Ниамеди буквально вырвал себе личный иммунитет зубами. Фото: ТВ-3
Кто вылетит следующим из шоу «Последний герой»?
Итак, их осталось пятеро: Надя, Коля, Давид, Дима, Иван. Несмотря на то что зрителям все неинтереснее смотреть проект, участников все еще манит победа и обещанные пять миллионов.
Явными фаворитами русского сезона стали Давид Ниамеди, Дима Конышев и Иван Пышненко. Каждый из этих парней по-своему достоин стать «последним героем». А вот Николай Сердюков не симпатичен болельщикам: они уверены, что Ксюша Бородина его «тянет»
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