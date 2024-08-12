«Все такие белые-пушистые — ни мотивации, ни борьбы, ни интриги»: поклонники «Последнего героя» не удивляются тому, что участники уходят из проекта «пачками»

Для создателей шоу « Последний герой. Русский сезон » есть печальные новости. В Сети считают, что обсуждение свежих выпусков реалити в интернет-пространстве гораздо интереснее, чем то, что происходит на проекте. В частности, это касается новой седьмой серии, в которой выбыли сразу два участника.

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По мнению комментаторов, даже то, что «Племя снежных барсов» скоропостижно редеет, совершенно не накаляет никаких страстей. Единственным эмоциональным моментом для фанатов стало испытание на поедание гадостной гадости ради личного иммунитета. Но обо всем подробнее — в материале Teleprogramma.pro.

Павел Ярыгин и Алан Царикаев покинули шоу «Последний герой»