За кем замужем и чем занимаются дочери Екатерины и Александра Стриженовых

Недавно в семье Стриженовых случилась трагедия. Сестру продюсера и ведущего Александра Стриженова — актрису Елену Земляникину — сбил мотоцикл.
В минувшую субботу с Еленой попрощались родные и друзья. Среди пришедших проститься была и младшая дочь супругов Стриженовых — 25-летняя Александра. Саша не является публичной личностью, но уже может похвастать рядом достижений.
Александра Стриженова
Александра Стриженова с детства проявляла творческие способности. Она занималась художественной гимнастикой под руководством Ирины Винер, а также танцами в знаменитой танцевальной школе "Тодес". В шесть лет она дебютировала в кино, снявшись в фильме своего отца "Любовь-морковь". Однако, вопреки ожиданиям, Саша не пошла по стопам родителей.
Она с отличием окончила факультет социологии в МГУ, а в июне 2023 года вышла замуж. Ее избранником стал Антон Чуреков, с которым она встречается уже восемь лет.
Александра Стриженова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Своего мужа она описывает как человека, с которым любит проводить время вместе, любоваться природой и просто молчать.
Известно, что супруг Александры на три года старше ее, имеет юридическое образование, полученное в МГУ, и сейчас занимает руководящую должность в федеральном стартапе, работающем в области науки и технологий.
Свадьба пары прошла в камерной обстановке, в кругу самых близких, а роспись состоялась в ЗАГСе "Барвиха Luxury Village".
Александра Стриженова взяла фамилию мужа и теперь официально является Александрой Александровной Чурековой. Сейчас девушка в тандеме с подругой развивает собственный бизнес — экологичное маркетинговое агентство, а также получает образование в магистратуре МГИМО.
Анастасия Стриженова
Анастасия, старшая дочь известных телеведущих, 1988 года рождения, также получила престижное образование: она училась в художественной школе в Москве, затем в колледже искусств и дизайна в Лондоне, а позже перевелась в частную школу искусств в Нью-Йорке.
Ранее Екатерина Стриженова рассказывала, что дочь работает директором по рекламе и визуальному контенту в модной компании. Она назвала это большим достижением для человека, живущего в Америке с российским паспортом.
Анастасия Стриженова с родителями. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
В 2013 году Анастасия вышла замуж за финансиста Петра Грищенко, с которым познакомилась на Тенерифе. Свадьба состоялась в том же одинцовском храме Преображения Святой Богородицы, где венчались ее родители.
В настоящее время Анастасия проживает в США со своей семьей. В 2018 году она родила мальчика по имени Петр. В свои семь лет Петя умеет печь пироги и увлекается мозаикой.
В конце августа 2023 года Анастасия стала многодетной мамой, родив двойню в американской клинике. О своей беременности она не сообщала в социальных сетях, и о рождении сыновей стало известно из фотографии, опубликованной в роддоме.
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