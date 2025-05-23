За кем замужем и чем занимаются дочери Екатерины и Александра Стриженовых

Недавно в семье Стриженовых случилась трагедия. Сестру продюсера и ведущего Александра Стриженова — актрису Елену Земляникину — сбил мотоцикл.

В минувшую субботу с Еленой попрощались родные и друзья. Среди пришедших проститься была и младшая дочь супругов Стриженовых — 25-летняя Александра. Саша не является публичной личностью, но уже может похвастать рядом достижений.

Александра Стриженова

Александра Стриженова с детства проявляла творческие способности. Она занималась художественной гимнастикой под руководством Ирины Винер, а также танцами в знаменитой танцевальной школе "Тодес". В шесть лет она дебютировала в кино, снявшись в фильме своего отца "Любовь-морковь". Однако, вопреки ожиданиям, Саша не пошла по стопам родителей.

Она с отличием окончила факультет социологии в МГУ, а в июне 2023 года вышла замуж. Ее избранником стал Антон Чуреков, с которым она встречается уже восемь лет.