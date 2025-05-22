Почему Стриженовы расстались?

Семья Александра и Екатерины Стриженовой считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Пара уже практически сорок лет вместе. У супругов две дочери и трое внуков.

Но и в этом, казалось бы, безоблачном союзе, были свои сложности. Екатерина Стриженова в одном из интервью несколько лет назад рассказывала, как их семья едва не закончила свое существование.

Причем, инициатором разрыва была она. Екатерина Стриженова очень обиделась на мужа, который не встретил ее со съемок. Всегда встречал, а тут оплошал.

По признанию Екатерины Стриженовой, для нее это было катастрофой. И она решила уйти от мужа. И ушла. На целых два месяца.

После того конфликта они сумели воссоединиться и больше не расставались. Это было на десятом году совместной жизни Стриженовых.

Сейчас семья и для Екатерины Стриженовой, и для ее мужа Александра на первом месте.