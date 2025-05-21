Волочкова — о квартире, подаренной Керимовым: "Я вынуждена была ее продать"

Балерина Анастасия Волочкова дала эксклюзивный комментарий для издания Teleprogramma.org, в котором озвучила главную причину, побудившую ее продать роскошную квартиру в Санкт-Петербурге.

"Я вынуждена была ее продать, потому что она была затоплена по вине Управляющей компании. И просто многое там было испорчено — и паркет, и стены. И я отсудила миллионы рублей у УК. Сейчас жду, пока мне вернут эти деньги", — поделилась Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org.

Анастасия Волочкова дала понять, что если бы не эта удручающая история, она никогда бы не посмела избавиться от шикарных апартаментов в центре Санкт-Петербурга, которые ей еще в начале 2000-х тысячных годов презентовал возлюбленный Сулейман Керимов.

"Ассоциации с этой квартирой у меня были прекрасные, потому что мне подарил ее Сулейман Керимов, любовь моей жизни. Но поскольку квартира была испорчена, она уже не представляла для меня такой ценности, как музей. Потолки в ней расписывали художники из Эрмитажа, мебель была привезена из Италии. Там было все в таком невероятном виде, что это, правда, было для меня как музей, который я хранила и берегла. Но вот так получилось…" — добавила Анастасия Волочкова.