Дочь Стриженовой утешала двоюродных сестер на отпевании тети

Вся семья погибшей в ДТП с мотоциклом Елены Земляникиной собралась в храме на отпевании. Прощение с актрисой проходит в Москве. Проводить сестру Александра Стриженова в последний путь пришли не только близкие — дети и муж, а также студенты Елены, друзья семьи и поклонники.

Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, на отпевании была замечена и младшая дочка Екатерины Стриженовой — Саша. Она обнимала своих двоюродных сестер, пытаясь хотя бы как-то их утешить. У Елены Земляникиной есть три дочери — Люба, Маша и Полина. Они подарили маме двенадцать внуков.

Как говорит Екатерина Стриженова, сейчас ни у кого нет слов, только слезы. Телеведущая пришла в храм, чтобы проститься с золовкой, которую очень любила и уважала.

Александр Стриженов, как и дочери Елены Земляникиной, тяжело переживает эту трагедию. Он просил всех неравнодушных проявить понимание. Он не в силах говорить о произошедшем ни с кем, кроме своей семьи.

Елена Земляникина погибла в ДТП. Она спешила к своим первокурсникам. Утром у нее должна была быть репетиция. Но на нее актриса также и не пришла. Сестра Александра Стриженова перебегала дорогу на красный свет. В этот момент ее сбил мотоцикл, который вместо того, чтобы притормозить, только набирал скорость.

Позже выяснилось, что мотоциклом управлял работник ресторана Сергей Генералов. Суд вынес ему меру пресечения, отправив мужчину под домашний арест.