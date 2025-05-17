Вдовец сестры Стриженова принял за розыгрыш звонок о ее смерти

В субботу, 17 мая, в Москве прощаются с актрисой театра и кино Еленой Земляникиной. Ей было всего 66 лет. Сестра Александра Стриженова погибла в ДТП с мотоциклом.

На отпевании, как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, память жены почтил Александр Крылатов. Мужчина дал понять, что именно Елена привела его в церковь, обратила к вере.

Вспоминая о том, что он пережил, когда узнал о смерти жены, Александр уточнил, что не сразу поверил в случившееся. С супругой он виделся 14 мая. Они как обычно перекрестили друг друга и попрощались. Елена опаздывала к студентам, она спешно ушла.

А Крылатов в тот день, по роковому стечению обстоятельств, застрял в лифте и просидел там целый час. Затем мужу Елены позвонили. Мужской голос сообщил ему о случившемся.