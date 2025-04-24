Что сейчас происходит с 87-летней Эдитой Пьехой: живет одна, страдает деменцией

Стало известно о состоянии легендарной певицы Эдиты Пьехи. Как выяснилось, 87-летняя звезда советской эстрады тяжело больна. Как сообщается, медики обнаружили у Эдиты Пьехи признаки возрастной деменции и гипертонию.

К тому же, за последнее время Эдита Пьеха поправилась на тридцать килограммов из-за того, что ведет малоподвижный образ жизни. По данным, которые приводит телеграм-канал Mash, у певицы отмечается нарушение памяти и дезориентация в пространстве.

Эдите Пьехе довольно часто вызывают врачей из-за резких скачков давления, медики оказывают певице помощь, делают уколы, которые стабилизируют ее состояние.

Уточняется, что Эдита Пьеха сейчас живет одна в своем загородном доме под Санкт-Петербургом. Близких людей рядом с ней постоянно нет, за певицей ухаживают специально нанятые для этого люди.

Эдита Пьеха — певица польского происхождения, родилась во Франции, а грандиозную популярность приобрела в Советском Союзе.

Эдита Пьеха пережила трех мужей. У звезды есть дочь Илона Броневицкая, внук, который взял ее фамилию, Стас Пьеха, и правнук по имени Петр.

Корреспондент Teleprogramma.org прямо сейчас звонит дочери Эдиты Пьехи Илоне Броневицкой, но ответа пока не получил.