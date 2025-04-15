SHAMAN о критике Екатерины Мизулиной: «Мы обросли панцирем»

Певец SHAMAN любит мыть посуду. В это время он словно шаман впадает в транс. Об этом артист рассказал журналистам в кулуарах премии «Шансон года».

Сам Ярослав Дронов также стал лауреатом этой премии за песню «Душа нараспашку». Статуэтку ему вручал руководитель фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов, кстати, большой поклонник артиста.

На мероприятии Ярослава также сопровождала и его возлюбленная, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Правда, к журналистам артист вышел один, но, конечно, он не избежал вопросов о своей музе.

Например, корреспондент Teleprogramma.org спросила певца, как он относится к тому, что Екатерина иногда сталкивается с критикой и хейтом в соцсетях. К критике своей личности Ярослав-то относится философски. А вот как быть с любимой женщиной?

«Мы же не первый год являемся медийными людьми. Конечно, уже обросли вот таким панцирем. И если есть колкости и иголки, то они все ломаются об этот наращенный панцирь. Мы не замечаем, вот и все», — ответил SHAMAN автору этих строк.

«Мой дом — вся Россия»

— А поклонницы не дежурят под вашими окнами? — поинтересовались журналисты.

— Я пока еще в Москве бываю наездами. По большей части я в турах. То есть я бываю где угодно, а в Москве считанные дни.

Заходишь в отель или съемную квартиру... Но своего дома или квартиры у меня нет.

— А не хотели бы приобрести постоянное жилье?

— Если уж так ставить вопрос, то мой дом — это вся Россия.