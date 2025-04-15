SHAMAN о критике Екатерины Мизулиной: «Мы обросли панцирем»

SHAMAN. Фото: Global Look Press

Певец стал лауреатом премии «Шансон года» и ответил на вопросы журналистов.

Содержание

Певец SHAMAN любит мыть посуду. В это время он словно шаман впадает в транс. Об этом артист рассказал журналистам в кулуарах премии «Шансон года».

Сам Ярослав Дронов также стал лауреатом этой премии за песню «Душа нараспашку». Статуэтку ему вручал руководитель фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов, кстати, большой поклонник артиста.

На мероприятии Ярослава также сопровождала и его возлюбленная, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Правда, к журналистам артист вышел один, но, конечно, он не избежал вопросов о своей музе.

Например, корреспондент Teleprogramma.org спросила певца, как он относится к тому, что Екатерина иногда сталкивается с критикой и хейтом в соцсетях. К критике своей личности Ярослав-то относится философски. А вот как быть с любимой женщиной?

«Мы же не первый год являемся медийными людьми. Конечно, уже обросли вот таким панцирем. И если есть колкости и иголки, то они все ломаются об этот наращенный панцирь. Мы не замечаем, вот и все», — ответил SHAMAN автору этих строк.

«Мой дом — вся Россия»

— А поклонницы не дежурят под вашими окнами? — поинтересовались журналисты.

— Я пока еще в Москве бываю наездами. По большей части я в турах. То есть я бываю где угодно, а в Москве считанные дни.

Заходишь в отель или съемную квартиру... Но своего дома или квартиры у меня нет.

— А не хотели бы приобрести постоянное жилье?

— Если уж так ставить вопрос, то мой дом — это вся Россия.

SHAMAN с наградой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

«Мы с Катериной начинаем день с кофе»

— Давайте поговорим про домашние радости. Как вы с Екатериной обычно завтракаете?

— Мы традиционно начинаем день с кофе. Потом проходит еще полтора часа. А завтрак обычно стандартный: какой-нибудь овощной салатик, огурчики, яичница-глазунья.

Медийным лицам нужно держать себя в форме. Все-таки это эстетика, а сцена обязывает, чтобы выглядеть соответствующим образом. Тем более, когда ты постоянно в разъездах, перелетах. Разные города, отели, постоянная усталость — это все накладывает отпечаток.

Когда появляются считанные дни отдыха, отключаешь телефон, чтобы никто тебя не беспокоил, не звонил. Для меня самое важное — чтобы было тихо, спокойно, комфортно и чтобы тебе никто не мешал.

— А что-то любите делать по дому?

— Посуду очень люблю мыть, честно. Вообще, я люблю работать по дому руками.

Допустим, позавтракали, поужинали с Катериной, закинули посуду в посудомоечную машину… Но когда делаешь все руками, чувствуешь в этом правильную энергию, потому что это смена всего. Я как шаман в транс вхожу.

SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Global Look Press

«Человеческие страсти присущи всем»

— С кем из артистов вы дружите?

— С Григорием Лепсом. Мы с Григорием Викторовичем плотно общаемся.

— А как относитесь к зависти в шоу-бизнесе?

— Зависть присутствует не только в шоу-бизнесе, но и во всей жизни. Человеческие страсти присущи всем.

Что же касается премии «Шансон года», то SHAMAN отметил, что главная награда для любого артиста — это народная любовь. И вот уже три года эта награда не перестает радовать его.

Читайте также:

Читайте также