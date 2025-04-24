Валерия: «Внуку подарки приготовили, потому что ребята составляли вишлист»

Певица Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным ждут появления второго внука. По прогнозам врачей, это мальчик. И он должен появиться на свет примерно 25 апреля.

А пока же все семейство закончило последние приготовления к рождению младенца. Подробности узнала Teleprogramma.org в кулуарах гала-ужина премии канала «Муз-ТВ» «Легенда».

«Мы все живем этим событием»

«Мы ждем, мы все живем этим событием. Уже приготовили подарки, потому что ребята оставляли вишлист. Мы просто настаивали на этом. Так всем просто удобнее», — отметила Валерия.

— А что именно подарили?

— Кроватки, коляски.