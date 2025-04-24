Валерия: «Внуку подарки приготовили, потому что ребята составляли вишлист»

Валерия. Фото: Global Look Press

На гала-ужине премии канала «Муз-ТВ» певица рассказала, что подарит младенцу, и не ревнует ли к нему старшая внучка Селин.

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Певица Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным ждут появления второго внука. По прогнозам врачей, это мальчик. И он должен появиться на свет примерно 25 апреля.

А пока же все семейство закончило последние приготовления к рождению младенца. Подробности узнала Teleprogramma.org в кулуарах гала-ужина премии канала «Муз-ТВ» «Легенда».

«Мы все живем этим событием»

«Мы ждем, мы все живем этим событием. Уже приготовили подарки, потому что ребята оставляли вишлист. Мы просто настаивали на этом. Так всем просто удобнее», — отметила Валерия.

— А что именно подарили?

— Кроватки, коляски.

Валерия. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

«Селин без всякой помощи начала лепить»

— А Селин не ревнует к брату?

— Пока ждет. Она еще не понимает все в достаточной степени. Но мы готовим ее к этому. Мне кажется, все зависит от воспитания.

— Чем сейчас радует старшая внучка?

— Да всем! Во-первых, тем, что Селин сейчас у нас. Пока болела, ее временно отселили от родителей, потому что ей небезопасно находиться там.

Но мы радуемся, потому что есть возможность побыть с внучкой побольше. Такая умненькая, смышленая!

Несколько дней назад Селин без всякой помощи начала лепить. И так здорово у нее это получается, что я говорю: «Может, ты будешь скульптором?» Или художником…

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