Чеботина — со страусиными перьями, Куртукова — с рукавами-пагодами, Бойка — с пайетками: звезды на премии «Виктория»

Главным событием ушедшей недели, конечно, стало вручение десятой национальной музыкальной премии «Виктория». Наши артисты получили награды в номинациях «Певец года», «Певица года», «Лучший композитор», «Лучшая песня» и многих других категориях.
Ну и звездные женщины заодно и блеснули нарядами. К счастью, среди них не было «голых королев». И у этих женщин есть чувство меры.
Нюша — в ассиметричном платье, Пелагея — как русская княжна
Например, певица Нюша надела роскошное ассиметричное платье с драпировками, украшенное декором в виде бантов, с разрезом и со шлейфом. На ногах артистки красовались босоножки с тонкими перемычками.
Нюша. Фото: пресс-служба премии «Виктория»
Пелагея предстала в платье в народном стиле русской княжны с орнаментом-оберегом. Смотрится очень величественно!
Пелагея. Фото: пресс-служба премии «Виктория»
Катя Лель по традиции предпочла брючный костюм: однобортный пиджак с накладными карманами цвета «мокко». Этот цвет — модный в нынешнем сезоне, но его не всегда стоит примерять к лицу. Принт на топе Кати Лель сочетается с цветом жакета и брюк.
Катя Лель. Фото: пресс-служба премии «Виктория»
А вот исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова облачилась в черное платье макси с воротником-стойкой и рукавами-пагодами.
Татьяна Куртукова. Фото: пресс-служба премии «Виктория»
Люся Чеботина — со страусиными перьями, Миа Бойка — в пайетках
Миа Бойка и Михаил Шуфутинский стали победителями в номинации «Городской романс года». Миа появилась на сцене с мэтром в мерцающем платье с пайетками бежевого оттенка, с рукавами-разрезами. Можно сказать, что наряд подобран в русском стиле.
Миа Бойка и Михаил Шуфутинский. Фото: Андрей Подолякин
А вот Люся Чеботина для выхода в свет предпочла платье в бельевом стиле и украшенное модными страусиными перьями. Она сделала акцент на бедрах именно с их помощью. Эксцентрично, авантюрно, нагло, дерзко — так можно охарактеризовать образ артистки.
Люся Чеботина. Фото: Андрей Подолякин
Ани Лорак для своего выступления выбрала платье-бодикон, подчеркивающее ее фигуру, с американской проймой и украшенное множеством цепей серебристого и желтого оттенка.
Ани Лорак. Фото: Андрей Подолякин
В общем, наши звездные женщины не ударили в грязь лицом!
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