Чеботина — со страусиными перьями, Куртукова — с рукавами-пагодами, Бойка — с пайетками: звезды на премии «Виктория»

Главным событием ушедшей недели, конечно, стало вручение десятой национальной музыкальной премии «Виктория». Наши артисты получили награды в номинациях «Певец года», «Певица года», «Лучший композитор», «Лучшая песня» и многих других категориях.

Ну и звездные женщины заодно и блеснули нарядами. К счастью, среди них не было «голых королев». И у этих женщин есть чувство меры.

Нюша — в ассиметричном платье, Пелагея — как русская княжна

Например, певица Нюша надела роскошное ассиметричное платье с драпировками, украшенное декором в виде бантов, с разрезом и со шлейфом. На ногах артистки красовались босоножки с тонкими перемычками.