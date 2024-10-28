Ани Лорак расплакалась на концерте в Москве, куда пришли ее жених и дочка: «Тяжело справиться!»

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она живет в России и регулярно дает гастроли. Певица растит дочку Софию от первого брака с турецким бизнесменом. А недавно в свой день рождения артистка получила предложение руки и сердца от нового избранника Исаака Виджрака.

На днях она дала концерт в Москве, собрав полный зал. Лорак исполнила свои хиты, сменила несколько образов. Ее пришел поздравить Сергей Лазарев, который спел с ней дуэтом. В какой-то момент артистка не могла сдержать слезы. Она утирала их прилюдно.

Каролина (настоящее имя певицы, – прим. ред.) также волновалась, поэтому во время одной из песен даже перепутала очередность куплетов. Она отметила, что поклонники ждали этот концерт полгода, так как он должен был состояться в «Крокусе», но был перенесен из-за теракта.

«Очень тяжело справиться с эмоциями: я пою чувствами, а голос – инструмент, который передает их», - пояснила звезда, пишет mk.ru .

Но в зале были люди, которые оказывали ей поддержку. Исаак пришел вместе с дочкой певицы. Это придавало силы Лорак.

«Когда он присутствует на моих выступлениях, я меньше волнуюсь. Он мне посылает сердечки всегда, я их вижу. Сегодня Исаак был с моей дочерью: они поддерживали меня вместе», – высказалась певица.