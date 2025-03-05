Нюша объяснила, почему оставила детей с отцом в Дубае: «В России они чаще болеют»

После разрыва отношений Нюша решила, что дети останутся жить в Дубае с их отцом. Такое решение вызвало волну критики от недоброжелателей, но певица настаивает на том, что главным приоритетом для нее является благополучие детей.

По словам Нюши, она часто берет младшего ребенка с собой, и дети свободно перемещаются между двумя странами, однако Дубай оказался для них более комфортным местом проживания. Нюша отмечает, что в России дети болеют чаще, особенно зимой, тогда как климатические условия Дубая благоприятнее для их здоровья. Сравнивая ситуацию с собственным детством, она вспоминает совет родителей увозить детей на море, если есть такая возможность. Будучи работающей мамой, Нюша предпочитает периодически навещать детей, нежели находиться рядом с ними постоянно.

«Я регулярно забираю маленького с собой. Почему-то в России они чаще болеют, особенно в зимний период. Пусть лучше я буду к ним приезжать», - говорит Нюша.

Развод стал тяжелым испытанием для певицы, но благодаря внутренней работе над собой она сумела преодолеть этот сложный этап и почувствовать обновление. Изменения в образе Нюши не остались незамеченными поклонниками, которые отмечают ее преображение и восхищаются новой версией любимой артистки.