«Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное»: вслед за Кридом и Мизулиной на Мию Бойку накинулись интернет-пользователи
Фото: Global Look Press
Певица прилюдно отчитала школьницу на сцене, посчитав ее хобби позорным.
Безобидная маска кошки на голове 8-летней девочки спровоцировала нешуточный конфликт в онлайн-пространстве. Триггером стали неосторожные слова 27-летней блогерши Мии Бойка (известной по песне «Пика-пика чу-чу-чу») в адрес своей юной поклонницы, увлекающейся модным нынче направлением — квадробикой.
Видео быстро завирусилось в Сети, хоть знаменитость и поспешила его удалить, как только дело запахло жаренным. Кто-то из ее коллег-инфлюенсеров поспешил высказаться на социально острую тему, кто-то предпочел отмолчаться. А вот родители кошки-Марьяны из Надыма уже перешли от слов к делу — и заявили в полицию на обидчицу за публичное оскорбление школьницы.
Егор Крид вступился за юную квадробершу, которую оскорбила Мия Бойка
Пока Мия Бойка стремительно теряет поклонников-квадроберов, которые массово отписываются от нее, краш всея школьников Крид расширяет свою и без того огромную фанбазу, записывая видео в маске котика. Так он решил поддержать расстроенную Марьяну, которая перестала выходить из дома после инцидента.
«Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек, да и в целом я против любого публичного осуждения людей за их увлечения, особенно если это касается деток с неокрепшей психикой», — авторитетно заявил 30-летний певец.
За такую милоту Криду, конечно же, «накидали огонечков» в Сети.
Мари: «Согласна с ним, девочку очень жаль было. Мало того, что она родителей в толпе потеряла, так ее еще и публично унизили толпой. Ну нельзя так с ребенком».
Ариана: «А эта «девочка» играющая в певицу, гораздо страшнее потому, что ей уже давно не 7 лет. Пора бы взрослеть».
Марина: «Здесь не про увлечение девочки, а про публичную травлю. Не каждый взрослый такое выдержит».
А еще с ним оказалась солидарна Екатерина Мизулина. Предводитель «Лиги безопасного Интернета», на которую Егор подавал иск, тоже вступилась за девочку.
Екатерина Мизулина выступила в поддержку девочки-квадробера
Общественный деятель Мизулина не поддерживает популярную среди зумеров квадробику, последователи которой носят маски животных и копируют их повадки. Многие депутаты вообще призывали запретить этот тренд на законодательном уровне. Но мириться с прилюдным буллингом ребенка, который еле сдерживает слезы, пока его отчитывают на сцене, подключив толпу, она не стала.
Екатерина Мизулина не прошла мимо ситуации с оскорбленным на сцене ребенком. Фото: Global Look Press
Мысль Екатерины о том, что «взрослый не должен позволяет себе такие выходки в отношении детей», нашла большой отклик в сердцах людей и пост Мизулиной поддержали.
Анастасия: «Может, я что-то пропустила, но вроде эталоном корректности Мия не являлась никогда. Ситуация отвратительная. На девочке отразится однозначно. Считаю, что если у тебя на концерте присутствуют дети, то лучше подготовиться к публичной беседе с ними».
Плюс: «Публичный человек обижает ребенка. Не важно, за что. Публичный человек должен понимать, к чему приведут ее слова. В данном случае к высосанной из пальца проблеме. Теперь все будут тыкать в девочку в Сетях».
Ольга: «Пресекать должны родители дома наедине, а не чужая тетка на огромную аудиторию».
Отчитавшая девочку за квадробику Мия Бойка сама недавно сняла маску Арлекина
Бойка не торопится извиняться за унижения малышки. Девочке уже подыскивают психолога, чтобы у нее не возникло психотравмы из-за поведения Мии. Саму артистку понесло дальше, она продолжила публиковать посты в оправдание своего поведения. Краткое содержание такое: блогерша считает, что «называет вещи своими именами», готова рубить правду-матку даже в ущерб своей репутации, а также предлагает заняться «хоббистоунингом» и притворяться камнями.
Удивительная стратегия, учитывая, что именно подростки составляют большую часть фанатской армии артистки. Кроме того, забавен и другой момент. Весной этого года Марию Бойко (настоящее имя Мии Бойка) разоблачили члены жюри шоу «Маска». Там она выступала в образе Арлекина и была всем довольна. Вот так - артистам можно перевоплощаться, а детям, которые растут на подражании, - нет.
Мия Бойка в образе Арлекина на шоу «Маска». Фото: НТВ
Николай Басков переодевался в животных до того, как это стало мейнстримом
Российские знаменитости те еще затейники. Они готовы и сами развлечься, и народ повеселить. Вот тот же Николай Басков на творческом вечере Валерия Леонтьева переоделся в белого тигра. Дело было на «Новой волне» в 2015 году. Тогда о квадробике и слыхом не слыхивали.
Николай Басков развлекает народ в образе белого тигра, 2015 год. Фото: соцсети
Анастасия Волочкова проводила лето, превратившись в кошечку
А если не вспоминать события девятилетней давности, то достаточно заглянуть в аккаунт королевы шпагатов Анастасии Волочковой. На днях она опубликовала пост по поводу завершения лета и приняла участие в милой фотосессии. Главным атрибутом были белые ушки, которые помогли балерине почувствовать себя кошечкой.
Вывод такой: у каждого есть мнение насчет того, как, где и в кого можно перевоплощаться. А дети будут подражать тому, что считается на данный момент «крутым». А Мия Бойка угодила в серьезный переплет на пустом месте.
Анастасия Волочкова любит примерять на себя разные образы. Фото: соцсети Анастасии Волочковой