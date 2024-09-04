«Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное»: вслед за Кридом и Мизулиной на Мию Бойку накинулись интернет-пользователи

Безобидная маска кошки на голове 8-летней девочки спровоцировала нешуточный конфликт в онлайн-пространстве. Триггером стали неосторожные слова 27-летней блогерши Мии Бойка (известной по песне «Пика-пика чу-чу-чу») в адрес своей юной поклонницы, увлекающейся модным нынче направлением — квадробикой .

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Видео быстро завирусилось в Сети, хоть знаменитость и поспешила его удалить, как только дело запахло жаренным. Кто-то из ее коллег-инфлюенсеров поспешил высказаться на социально острую тему, кто-то предпочел отмолчаться. А вот родители кошки-Марьяны из Надыма уже перешли от слов к делу — и заявили в полицию на обидчицу за публичное оскорбление школьницы.

Егор Крид вступился за юную квадробершу, которую оскорбила Мия Бойка