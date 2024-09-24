Адвокат Кати Лель готовится отозвать иск после извинений Отара Кушанашвили: «Мы все счастливы, что ситуация получила такое разрешение»

Катя Лель недавно пережила новую волну популярности. Ее песни стали слушать даже иностранцы. Однако зимой в одной из своих передач о ней нелестно отозвался Отар Кушанашвили. Он высмеял слова артистки о ее связи с инопланетянами. В итоге она подала на него в суд и потребовала больше шести миллионов рублей. Потом певица пояснила, что ждет извинений от телеведущего, а также хочет, чтобы он удалил спорный ролик.

Сначала Отар возмущался из-за произошедшего. Он проходил лечение от рака, поэтому его внимание сосредоточено на здоровье.

Но на днях Лель отметила юбилей. Журналист записал видео, в котором ее поздравил и принес свои извинения. В беседе с Teleprogramma.org адвокат Кати, Татьяна Галанцева, призналась, что это действительно произошло.

«Отар прислал Екатерине в день ее рождения — 20 сентября — видеообращение, в котором приносит извинения за свои высказывания в адрес Кати и говорит о том, что большее никогда не позволит себе каких-либо саркастических реплик в ее сторону. Формально от исковых требований мы пока не отказывались, процессуально это невозможно сделать так быстро. Но поскольку Отар принес извинения, спорный контент, как мы рассчитываем, будет удален в ближайшей перспективе (это просто уже вопрос времени), то, конечно же, цель подачи иска достигнута и не имеет никакого смысла продолжать судебный процесс. Соответствующее заявление об отказе от исковых требований будет подано нами в суд в ближайшее время и рассмотрено на судебном заседании 14 октября. На этом, надеюсь, все разногласия, возникшие между Отаром и Екатериной, будут исчерпаны с юридической точки зрения. Мы все счастливы, что ситуация получила такое разрешение, потому что именно на такой результат и была направлена сама суть подачи иска. Мы желаем Отару благополучного завершения лечения, максимально быстрой реабилитации после операции и скорейшего восстановления. Очень надеемся, что этот прецедент убережет множество людей и их взаимоотношения друг с другом от необдуманных высказываний и поступков, которые неизбежно приводят к негативным последствиям. И также хочется верить, что каждый, кто вспомнит об этой истории, будет понимать, что рядом с любым человеком, который кому-то дорог, любим и ценен, всегда найдется тот, кто сможет встать на защиту его чести и достоинства, уберечь его от лжи и несправедливости. А финал нашей истории только подтверждает истину о том, что категории дружбы, справедливости и человеческого достоинства — превыше любых сиюминутных порывов», — высказалась Татьяна Галанцева.