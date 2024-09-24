Адвокат Кати Лель готовится отозвать иск после извинений Отара Кушанашвили: «Мы все счастливы, что ситуация получила такое разрешение»

Катя Лель. Фото: Global Look Press

Татьяна Галанцева рассказала, что пока иск певицы еще не отозван. Но юрист отметила, что когда Отар Кушанашвили удалит спорный контент, то вопрос уже будет окончательно закрыт.

Катя Лель недавно пережила новую волну популярности. Ее песни стали слушать даже иностранцы. Однако зимой в одной из своих передач о ней нелестно отозвался Отар Кушанашвили. Он высмеял слова артистки о ее связи с инопланетянами. В итоге она подала на него в суд и потребовала больше шести миллионов рублей. Потом певица пояснила, что ждет извинений от телеведущего, а также хочет, чтобы он удалил спорный ролик.

Сначала Отар возмущался из-за произошедшего. Он проходил лечение от рака, поэтому его внимание сосредоточено на здоровье.

Но на днях Лель отметила юбилей. Журналист записал видео, в котором ее поздравил и принес свои извинения. В беседе с Teleprogramma.org адвокат Кати, Татьяна Галанцева, призналась, что это действительно произошло.

«Отар прислал Екатерине в день ее рождения — 20 сентября — видеообращение, в котором приносит извинения за свои высказывания в адрес Кати и говорит о том, что большее никогда не позволит себе каких-либо саркастических реплик в ее сторону.

Формально от исковых требований мы пока не отказывались, процессуально это невозможно сделать так быстро. Но поскольку Отар принес извинения, спорный контент, как мы рассчитываем, будет удален в ближайшей перспективе (это просто уже вопрос времени), то, конечно же, цель подачи иска достигнута и не имеет никакого смысла продолжать судебный процесс. Соответствующее заявление об отказе от исковых требований будет подано нами в суд в ближайшее время и рассмотрено на судебном заседании 14 октября. На этом, надеюсь, все разногласия, возникшие между Отаром и Екатериной, будут исчерпаны с юридической точки зрения.

Мы все счастливы, что ситуация получила такое разрешение, потому что именно на такой результат и была направлена сама суть подачи иска. Мы желаем Отару благополучного завершения лечения, максимально быстрой реабилитации после операции и скорейшего восстановления.

Очень надеемся, что этот прецедент убережет множество людей и их взаимоотношения друг с другом от необдуманных высказываний и поступков, которые неизбежно приводят к негативным последствиям. И также хочется верить, что каждый, кто вспомнит об этой истории, будет понимать, что рядом с любым человеком, который кому-то дорог, любим и ценен, всегда найдется тот, кто сможет встать на защиту его чести и достоинства, уберечь его от лжи и несправедливости. А финал нашей истории только подтверждает истину о том, что категории дружбы, справедливости и человеческого достоинства — превыше любых сиюминутных порывов», — высказалась Татьяна Галанцева.

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