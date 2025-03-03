Юрий Куклачев: «Бельмондо сказал мне: «Я не ожидал, что клоун создаст целый театр»

С 15 по 31 марта в нескольких городах России пройдет гастрольный тур Театра кошек Юрия Куклачева под названием «Самый добрый клоун». В поездку отправятся более 70 артистов, около 200 собак и котов, два грузовика с декорациями и световыми приборами.

Это будет мощное грандиозное шоу, в котором четвероногие артисты покажут необычные трюки. Некоторые из них и увидели журналисты, приглашенные на экскурсию в знаменитый кошачий театр.

Как коты катались на конях

Итак, на сцену выходит Дмитрий Куклачев и представляет своих подопечных. Он помнит по именам каждого из них. Каждый из артистов театра Куклачева владеет тем или иным трюком. Кто-то может катить небольшую тумбу, другие кататься на деревянных конях, третьи ходить между ног, четвертые вставать на задние лапы и так далее. Эти номера трудно описать, их нужно видеть собственными глазами.

Однако говорят, что талантливой может быть только одна кошка из сорока. Но главное условие для выступления животного на сцене — не быть пугливым, считают специалисты. А уж смелости у четвероногих артистов Куклачевых хоть отбавляй.