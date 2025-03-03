Юрий Куклачев: «Бельмондо сказал мне: «Я не ожидал, что клоун создаст целый театр»

С 15 по 31 марта в нескольких городах России пройдет гастрольный тур Театра кошек Юрия Куклачева под названием «Самый добрый клоун». В поездку отправятся более 70 артистов, около 200 собак и котов, два грузовика с декорациями и световыми приборами.
Это будет мощное грандиозное шоу, в котором четвероногие артисты покажут необычные трюки. Некоторые из них и увидели журналисты, приглашенные на экскурсию в знаменитый кошачий театр.
Как коты катались на конях
Итак, на сцену выходит Дмитрий Куклачев и представляет своих подопечных. Он помнит по именам каждого из них. Каждый из артистов театра Куклачева владеет тем или иным трюком. Кто-то может катить небольшую тумбу, другие кататься на деревянных конях, третьи ходить между ног, четвертые вставать на задние лапы и так далее. Эти номера трудно описать, их нужно видеть собственными глазами.
Однако говорят, что талантливой может быть только одна кошка из сорока. Но главное условие для выступления животного на сцене — не быть пугливым, считают специалисты. А уж смелости у четвероногих артистов Куклачевых хоть отбавляй.
Дмитрий Куклачев с артистом Театра кошек. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Так, благодаря своей смелости некогда бездомный кот Колокольчик когда-то зашел в автобус в одном из городов, да так и остался в коллективе. Или вот кот Матроскин знаменит тем, что снимался в фильмах. Некоторые кошки были лицом банка.
А вот кошка Мамочка известна тем, что на ее счету 30 котят. За один приплод она приносит по 10–12 малышей.
Все номера показал Дмитрий Куклачев, но на сцену во время гастролей выйдет и Юрий Куклачев. Он уже восстановился после инфаркта, который случился в апреле прошлого года во время показа программы, посвященной 75-летию артиста.
«В этом году театру 35 лет. И когда мы задумали провести такое выступление, мне было важно, чтобы у отца был стимул восстановиться и выйти на сцену, — пояснил Дмитрий Куклачев.
— Юрий Дмитриевич тоже готовит номера. Но я его поддерживаю, чтобы он не расплескался».
Меж тем сам Юрий Куклачев провел для журналистов экскурсию по театру. Он обратил внимание представителей СМИ, что каждый уголок в здании, даже дверные ручки, посвящены кошачьей теме. Интерьеры украшены портретами котов, которые написала дочь Юрия Куклачева, Екатерина.
Дмитрий Куклачев с артистом Театра кошек. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
А сами четвероногие артисты живут в театре в стеклянных домиках. Двое из них прямо на глазах представителей СМИ как раз занимались решением демографической проблемы, но прервались на самом интересном месте. Видимо, засмущались при виде затворов фотоаппаратов. К слову, Юрий Куклачев рассказал, что один из артистов театра — яркий кот Борис — помог стать мамами 36 актрисам. Но говорил с журналистами, конечно, не только об амурных подвигах своих котов.
Юрий Куклачев: «Люблю творческих и смелых, таких как SHAMAN»
Например, он вспомнил, как однажды, еще в конце 80-х годов, на спектакль в цирк, где работал Юрий Куклачев со своими подопечными, пришел сам Жан-Поль Бельмондо.
«Ему так понравилось, что он сказал: «Я тоже хочу погладить кошку». Его провели за кулисы, он погладил кошечку.
А уже в 1993 году я приехал на гастроли во Францию уже своим театром и пригласил Бельмондо. Он с удовольствием пришел и был потрясен, — отметил Юрий Куклачев.
— Актер сказал: «Я ожидал всего, но чтобы клоун создал целый театр… И артисты у него выдающиеся! Даже самый великий актер не переиграет кошку, потому что она работает по системе Станиславского. Она естественная, живая. В общем, это самый оригинальный театр в мире».
Потом мы пошли в ресторан. Все сбежались нас обслуживать. Кстати, у них не принято фотографировать, поэтому люди вели себя очень вежливо и спокойно».
Дмитрий Куклачев с артистами Театра кошек. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А что за история, когда вам вручили премию «Золотой клоун»? — поинтересовались журналисты.
— Тогда проходил цирковой фестиваль в Монте-Карло. Но уже все заранее знают своих и распределяют призы. И когда появился я, это было для них неожиданностью. Ведь меня видел только принц Монако в Париже.
В тот период шла «холодная война». На фестивале не было ни советских представителей жюри, ни журналистов. Никого никуда не пускали! В жюри входили антисоветчики.
Но вы бы видели, как принимал нас зритель. К тому же мне дали «Серебряного клоуна». Но журналисты мира — американцы, французы, итальянцы, бельгийцы — написали статью: «Золотому клоуну» дали серебряного, это же безобразие». В цирке не может быть никакой войны, потому что цирковая арена — как земля. И все на ней живут дружно. В цирке все едино, все помогают друг другу.
В общем международные журналисты заказали «Золотого клоуна» из папье-маше.
Тут (показывает на витрину с наградами) стоят два клоуна — Серебряный и Золотой из папье-маше. И это самая дорогая для меня награда.
А в 1976 году мне вручили «Золотую корону клоуна» за гуманное отношение к животным и пропаганду гуманизма.
Юрий Куклачев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Юрий Дмитриевич, на ваше 75-летие приходил певец SHAMAN, вы нередко говорите о нем хорошо. А сейчас поддерживаете отношения с этим артистом? — поинтересовалась Teleprogramma.org
— Люблю молодежь, люблю творческих и смелых, таких как SHAMAN. Но сейчас у меня нет времени смотреть ни в чью сторону, кроме своих кошек и близких. Мы полностью заняты подготовкой большого уникального тура «Самый добрый клоун» — впервые мы, Куклачевы, все вместе приедем в города Казань, Набережные Челны, Чебоксары, Йошкар-Олу, Нижний Новгород и Петербург!
Я покажу то, что делаю 50 лет! А мои сыновья то, чем занимаются в Театре кошек, которому в этом году исполняется 35 лет! Так что времени свободного нет, да его мне и не надо. Ни на что я не жалуюсь, это моя работа, жизнь и судьба. Я счастлив и хочу сделать всех счастливыми!
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