Куклачев рассказал, что у него случился инфаркт из-за бляшек в сердце: «5 стентов мне установили»

Юрий Куклачев много лет выступает на сцене. Он стал знаменитым дрессировщиком кошек. И в этом году артист отметил 75-летие. Однако прямо в день рождения он попал в больницу и был на грани смерти. Куклачев заставил сильно переживать поклонников, так как находился в реанимации. Ему сделали срочную операцию. Позже выяснилось, что дрессировщик пережил инфаркт. Его спас врач, который не стал медлить и сразу прооперировал звезду.

Накануне стало известно, что Куклачев вернулся к работе спустя три месяца после инфаркта. Он пояснил, что пока лишь от поездок отказывается по рекомендации врачей, поэтом на гастроли не ездит. По его словам, перед юбилеем он плохо себя чувствовал и прошел обследование, но врачи упустили один нюанс.

«Я же болел ковидом, после которого у меня образовались бляшки. И они забили все сердце», — сказал артист.

Он не перестает хвалить врачей. Куклачев отметил, что его спасли .

«Меня ждал простой дежурный врач. Этот мальчик сделал такое, что вся Москва до сих пор шумит: 5 стентов мне установил», — пояснил дрессировщик.

У него было две остановки сердца. Артист рассказал, что это уже второй случай, когда его спасают. Больше 10 лет назад у него нашли рак, но во время вырезали опухоль. Юрий Дмитриевич отметил, что не верит в белую дверь, так как во время клинической смерти ее не видел.

«Я чувствовал, как ушел. Потом меня опять возвращали сюда. Это очень интересное состояние. Раз и ушел, просто заснул. Потом опять включился», — рассказал он « МК» .