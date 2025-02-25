Анна Снаткина о своем звании, муже и собаке: «Я рассчитываю только на себя»

На днях актриса Анна Снаткина получила звание заслуженной артистки России. По словам Анны, одной из первых, кто поздравил ее с почетной наградой, стала дочь Вероника. Причем девочка написала поздравительный пост в соцсетях, о котором артистка узнала благодаря публикациям в СМИ.

Об этом сама Анна Снаткина рассказала на премьере сериала «Граница миров», повествующего о сотрудниках секретной конторы, которые следят за нарушителями границы параллельного и современного мира. Сама Анна сыграла в многосерийном фильме телеканала СТС роль замначальника этих мистических спецслужб.

На премьеру она пришла вместе с дочерью Вероникой и рассказала о том, как отнеслась к своему званию, юбилее мужа Виктора Васильева и о домашнем любимце.

«Дочь подарила прекрасного белого медведя с шариками»

— Анна, как вы узнали о своем новом звании?

— Со мной рядом в этот момент находились мой муж, дочь Вероника.

Сначала ты слышишь эту информацию, потом пытаешься ее переварить, радуешься, потом опять перевариваешь, начинаешь с этим жить. И, конечно, я благодарна за эту награду, за такую высокую оценку.

Я выражаю благодарность Московскому губернскому театру, его руководителю Сергею Безрукову, своему агенту Маше, моей семье.

Ты же не делаешь что-то один. Это работа и поддержка твоих близких.

— Как собираетесь отметить награду?

— В кругу семьи и самых близких друзей.

— А как вас поздравили дочь и муж?

— Очень здорово, красиво, душевно — с цветами. Дочь подарила прекрасного белого медведя с шариками.