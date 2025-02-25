Анна Снаткина о своем звании, муже и собаке: «Я рассчитываю только на себя»

На днях актриса Анна Снаткина получила звание заслуженной артистки России. По словам Анны, одной из первых, кто поздравил ее с почетной наградой, стала дочь Вероника. Причем девочка написала поздравительный пост в соцсетях, о котором артистка узнала благодаря публикациям в СМИ.
Об этом сама Анна Снаткина рассказала на премьере сериала «Граница миров», повествующего о сотрудниках секретной конторы, которые следят за нарушителями границы параллельного и современного мира. Сама Анна сыграла в многосерийном фильме телеканала СТС роль замначальника этих мистических спецслужб.
На премьеру она пришла вместе с дочерью Вероникой и рассказала о том, как отнеслась к своему званию, юбилее мужа Виктора Васильева и о домашнем любимце.
«Дочь подарила прекрасного белого медведя с шариками»
— Анна, как вы узнали о своем новом звании?
— Со мной рядом в этот момент находились мой муж, дочь Вероника.
Сначала ты слышишь эту информацию, потом пытаешься ее переварить, радуешься, потом опять перевариваешь, начинаешь с этим жить. И, конечно, я благодарна за эту награду, за такую высокую оценку.
Я выражаю благодарность Московскому губернскому театру, его руководителю Сергею Безрукову, своему агенту Маше, моей семье.
Ты же не делаешь что-то один. Это работа и поддержка твоих близких.
— Как собираетесь отметить награду?
— В кругу семьи и самых близких друзей.
— А как вас поздравили дочь и муж?
— Очень здорово, красиво, душевно — с цветами. Дочь подарила прекрасного белого медведя с шариками.
Анна Снаткина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А как вы отнеслись к поздравительному посту дочери в соцсетях?
— А я его не видела и узнала об этом только потом, после публикаций. Вероника — большая молодец. Мне было очень, очень приятно.
— А вы уже узнавали, какие льготы полагаются тем, кто имеет это звание?
— Я рассчитываю только на себя и благодарна судьбе, своей профессии, всем моим близким, семье, всем, кто со мной работает, друзьям, коллегам просто за то, что они со мной рядом и проходят этот путь. Когда в тебя верят и дают возможность осуществить какие-то свои планы и мечты, это очень дорогого стоит.
«За лабрадором смотрит папа»
— Недавно у вашего мужа был юбилей (19 января ведущему Виктору Васильеву исполнилось 50 лет. — Прим. ред.). Как его отметили?
— В кругу друзей Виктора и в семейном кругу.
Анна Снаткина с мужем Виктором Васильевым. Фото: Global Look Press
— Торжество было ярким или скромным?
— И ярким, и скромным одновременно.
— Ваша дочь недавно снялась в фильме «Каждый мечтает о собаке». А у вас есть домашний питомец?
— Да, у нас есть лабрадор.
— А кто за ним ухаживает?
— У Вероники большая занятость в художественной гимнастике, музыкальной школе, поэтому за собакой смотрит папа.
Но мы с лабрадором гуляем по выходным.
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