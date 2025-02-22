Подкаминская в мантии, Грыу — в мужском костюме, а Калашникова — с цветами на груди: звезды снова задают тренды

Ушедшая неделя порадовала нас яркими светскими выходами звезд. Оно и не мудрено: пролетевшие семь дней ознаменовались громкими кинопремьерами, где сам Бог велел похвастать безупречным стилем. И практически всем героиням этой подборки это удалось!
Елена Подкаминская — в маленьком черном платье со шлейфом
Особенно Елене Подкаминской, сыгравшей сотрудницу советских спецслужб в шпионском детективе Андрея Волгина «Красный шелк». Действие картины происходит в 1927 году на Транссибирской магистрали.
По сюжету курьеры китайской компартии везут очень секретные документы, которые могут повлиять на развитие российско-китайских отношений. За ними приглядывает бывший царский агент (Милош Бикович), который после падения Российской империи оказался в Китае, но при условии выполнения задания может вернуться домой.
Но не все так просто. За китайскими курьерами охотятся агенты Гоминьдана, иностранные разведчики и просто бандиты, жаждущие похитить ценные документы. Защитить представителей Поднебесной могут только герой Милоша Биковича и наши доблестные представители спецслужб (Елена Подкаминская и Глеб Калюжный).
Для выхода в свет Елена выбрала маленькое черное платье и полупрозрачную мантию, которая шлейфом спускается на пол. Для этого случая вполне уместны черные полупрозрачные колготки и босоножки с тонкими перемычками, украсившие длинные ноги артистки.
Елена Подкаминская. Фото: пресс-служба фильма «Красный шелк»
Анна Снаткина и Лянка Грыу — в «мужских» костюмах
Канал СТС с размахом отметил премьеру сериала «Граница миров», рассказывающем об одноименной секретной службе, которая борется со злостными нарушителями границы «того» и нашего мира: вампирами, оборотнями, ведьмами и даже русалками.
Событие праздновали в особняке на Волхонке, где артистов, журналистов и других гостей мероприятия потчевали разными яствами.
Одну из главных ролей — заместителя начальника этой секретной службы Людмилу — сыграла Анна Снаткина. Анна надела костюм, состоящий из брюк свободного кроя с защипами, под ним — черный топ, а сверху — такого же цвета двубортный жакет со слегка приподнятыми плечами. Можно отметить и красивое украшение актрисы — ожерелье из жемчужин разных размеров.
Анна Снаткина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Актриса Лянка Грыу надела темно-лиловый, чернильного оттенка костюм в мужском стиле. Однако женственности ему добавляет тот факт, что двубортный приталенный пиджак актриса застегнула на верхнюю пуговицу, сделала его ассиметричным и «приталила». К тому же подняла вверх рукава.
Лянка Грыу. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Анна Калашникова в блузе с акцентными цветами и сумкой Hermes
19 февраля состоялась премьера французской комедии «Лучше всех», которую тоже посетили наши звезды. Фильм поднимает злободневную тему инклюзии.
По сюжету картины двое грабителей, спасаясь от полицейских, оказываются в лагере для людей с ограниченными возможностями. Их сыграли непрофессиональные артисты с теми же особенностями развития, что и у персонажей.
На премьеру фильма «Лучше всех» Ксения Алферова надела черную юбку с белым топом и такого же цвета трикотажным кардиганом.
Ксения Алферова. Фото: пресс-служба фильма «Лучше всех»
А вот Анна Калашникова появилась на мероприятии в вельветовом костюме чернильного оттенка, состоящем из брюк прямого кроя, двубортного жилета и шелковой голубой блузе с акцентными цветами повыше груди. (Речь не об Анне, но для девушек с небольшим размером груди такой наряд — просто находка).
Анна Калашникова. Фото: пресс-служба фильма «Лучше всех»
Отдельно стоит сказать и об аксессуарах Анны. Речь идет о дорогих часах, сумке Hermes с модными нынче обвесами в виде цепочки и значками, а также серьгах в форме сердечек. Серьги подобраны в тон маникюру светской дивы.
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