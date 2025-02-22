Подкаминская в мантии, Грыу — в мужском костюме, а Калашникова — с цветами на груди: звезды снова задают тренды

Ушедшая неделя порадовала нас яркими светскими выходами звезд. Оно и не мудрено: пролетевшие семь дней ознаменовались громкими кинопремьерами, где сам Бог велел похвастать безупречным стилем. И практически всем героиням этой подборки это удалось!

Елена Подкаминская — в маленьком черном платье со шлейфом

Особенно Елене Подкаминской, сыгравшей сотрудницу советских спецслужб в шпионском детективе Андрея Волгина «Красный шелк». Действие картины происходит в 1927 году на Транссибирской магистрали.

По сюжету курьеры китайской компартии везут очень секретные документы, которые могут повлиять на развитие российско-китайских отношений. За ними приглядывает бывший царский агент (Милош Бикович), который после падения Российской империи оказался в Китае, но при условии выполнения задания может вернуться домой.

Но не все так просто. За китайскими курьерами охотятся агенты Гоминьдана, иностранные разведчики и просто бандиты, жаждущие похитить ценные документы. Защитить представителей Поднебесной могут только герой Милоша Биковича и наши доблестные представители спецслужб (Елена Подкаминская и Глеб Калюжный).

Для выхода в свет Елена выбрала маленькое черное платье и полупрозрачную мантию, которая шлейфом спускается на пол. Для этого случая вполне уместны черные полупрозрачные колготки и босоножки с тонкими перемычками, украсившие длинные ноги артистки.