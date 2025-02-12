Сын Александр живет в двухэтажном особняке, дочь умерла в нищете, внучка зарабатывала суррогатным материнством: судьбы детей и внучки Олега Стриженова

9 февраля ушел из жизни знаменитый актер Олег Стриженов. В его судьбе было немало блестящих ролей и счастливый брак длиной почти в полвека. А вот старшей дочери легенды советского кино и его внучке пришлось хлебнуть горя.
Три жены Олега Стриженова
Олег Стриженов был женат трижды. Его первой женой стала актриса Марианна Бебутова, сыгравшая вместе с ним в фильме «Овод». В браке родилась дочь Наталья, но семья артистов распалась, когда дочери исполнилось 11 лет. В 1955 году на съемках фильма «Мексиканец» Стриженов познакомился с Лионеллой Скирдой.
Он заметил ее в толпе зевак, приехавших на съемки ленты. Актер подошел к Лионелле, они немного поговорили и затем попрощались. Спустя семь лет артисты встретились снова и возобновили отношения.
Однако вскоре влюбленные расстались. После расставания с Лионеллой Стриженов женился на актрисе Любови Земляникиной. В браке родился сын Александр. Однако вскоре после смерти Ивана Пырьева, который являлся вторым мужем Лионеллы, Стриженов расстался с Любовью.
А потом все же женился на своей любимой Ли, как он называл свою супругу Лионеллу. Причем, как вспоминал режиссер Владимир Басов – младший, сделал ей предложение при всей съемочной группе.
«Мой папа и Олег Александрович, в общем-то, были любителями спиртных напитков, но это было тогда, когда он мог себе это позволить. И за ним Лионелла так хорошо ухаживала, так за ним бегала, на всех съемках была рядом — закапать в глаза, дать таблеточку.
Я думаю, возможно, благодаря ей он так долго и протянул. Хотя не сказать, что вел здоровый образ жизни. Но она его очень любила, честь ей и хвала», — отметил Басов.
Олег Стриженов. Фото: Global Look Press
Такие разные судьбы детей Олега Стриженова
В браке с Лионеллой у Олега Стриженова не появилось детей.
Многие знают, что у сына Олега Александровича — известного режиссера, актера и телеведущего Александра Стриженова — судьба сложилась блестяще. В возрасте 14 лет на съемках фильма «Лидер» он познакомился с будущей женой Екатериной. Спустя три с половиной года они поженились и живут вместе уже больше 35 лет.
Помимо того, что у супругов две квартиры в Москве (во время пандемии выяснилось, что они прописаны по разным адресам), они также владеют двухэтажным особняком в поселке Немчиновка в Одинцовском районе.
Поселок окружен лесами, неподалеку протекает речка Чаченка. Как рассказывал Александр Стриженов, они с Екатериной решили приобрести этот дом, поскольку еще до свадьбы венчались в Одинцовской церкви — и вот, «тянет на место преступления».
Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: Global Look Press
Столовая в доме оформлена в стиле кафе во французском Провансе. Ванная супругов отделана плиткой, заказанной из Италии. Полы в ванной комнате выложены мрамором. Как рассказывала Екатерина Стриженова, она старается украшать дом самыми дорогими вещами.
А вот судьба старшей дочери актера сложилась не столь радужно.
Наталья Стриженова мечтала стать известной, как и ее родители, и казалось, что ничто не способно помешать ей. Она была одаренной, унаследовала от отца и матери привлекательную внешность и, конечно, их фамилию. В 15 лет девушка снялась в эпизоде научно-фантастического сериала «Москва — Кассиопея», затем окончила хореографическую школу и позже студию театра, но больших проектов не получила.
После этого она начала работать в Театре-студии киноактера, а в 1987 году родила дочь Сашу. Отношения с отцом девушки, актером Николаем Холошиным, не сложились, он не принимал участие в воспитании дочери. А в 90-х жизнь Натальи пошла под откос.
Марианна Бебутова, Наталья и маленькая Саша жили в высотке на Арбате — у Марианны и Натальи располагались квартиры на разных этажах. Семейство выживало на пенсию бабушки и театральную зарплату Натальи.
У Натальи не сложилась кинокарьера, она не смогла встретить мужчину, который бы ее полюбил. От отчаяния дочь Олега Стриженова начала выпивать, и Марианна Бебутова забрала внучку к себе. В конце мая 2003 года Наталья Стриженова ушла из жизни. Она смешала алкоголь с сильнодействующим лекарством, после чего у женщины остановилось сердце.
Наталья Стриженова. Фото: кадр из фильма «Потерпевшие претензий не имеют»
78-летняя актриса и ее 15-летняя внучка Саша не надеялись ни на чью помощь. Александре пришлось бросить школу с театральным направлением и пойти работать в кафе.
Сложившиеся обстоятельства повлияли на здоровье Марианны Бебутовой. Как рассказывала Александра, чтобы поправить материальное положение, ее бабушка втайне подписала мошеннический договор ренты. Стриженова должна была получить 200 000 рублей и ежемесячные выплаты, а после ее смерти жилье переходило новому хозяину. 12 мая 2004 года Марианны Бебутовой не стало.
Как внучка Олега Стриженова зарабатывала суррогатным материнством
В 16 лет Саша осталась одна. По словам девушки, ее выселили из квартиры и она не получала никаких выплат. Квартира матери также была утрачена вследствие махинаций с жильцами, которые захватили недвижимость после смерти Натальи Стриженовой.
Впрочем, ее дядя Александр Стриженов признавался, что подозревает племянницу в сговоре и сомневается, что она лишилась обеих квартир, став жертвой аферистов. Известный телеведущий отмечал, что девушка оскорбила его отца, поэтому ни о каком примирении с семьей не могло быть и речи.
В 17 лет Александра переехала в Подмосковье к своему первому мужу Павлу Емельянову, от которого в 20 лет родила сына Рому, а через три года — дочь Лену.
Узнав о неверности супруги, муж указал Саша на дверь, оставив детей себе. В 2013 году на свет появился третий ребенок Холошиной — от другого мужчины, Александра Ковера. Парень оставил возлюбленную, когда она в 2015 году начала зарабатывать суррогатным материнством. Однако семейная пара, которая «заказала ребенка», неожиданно исчезла с радаров.
Чтобы найти заказчиков, Александра приняла участие в шоу «Говорим и показываем» на канале НТВ, но в итоге заказчики обвинили ее в нарушении условий конфиденциальности, отказались от детей и не стали выплачивать обещанный миллион рублей. Девушка отдала младенцев в Дом ребенка.
Александра Стриженова. Фото: Global Look Press
Сразу после этого Холошина завязала роман с сыном отказавшихся от детей клиентов по имени Артур. От него она родила четвертого ребенка и снова заявила о своем решении заработать на суррогатном материнстве.
Об этом она и рассказала на телешоу, на этот раз предварительно обговорив все нюансы с заказчиками.
В 2020 году Александра обвинила отца в насилии.
«Была такая девочка с очень непростой судьбой, пережила она в свои детские годы такие ужасы, что многим и не снилось. Родители обходились с ней так, что травмы на душе теперь неизлечимы. Постоянные побои, насилие сделали свое дело», — говорила Александра.
Отец Александры, Николай Холошин, прокомментировал ее заявление так: «Я не знаю, о ком вы говорите. Не знаю, извините».
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