Сын Александр живет в двухэтажном особняке, дочь умерла в нищете, внучка зарабатывала суррогатным материнством: судьбы детей и внучки Олега Стриженова

9 февраля ушел из жизни знаменитый актер Олег Стриженов. В его судьбе было немало блестящих ролей и счастливый брак длиной почти в полвека. А вот старшей дочери легенды советского кино и его внучке пришлось хлебнуть горя.

Три жены Олега Стриженова

Олег Стриженов был женат трижды. Его первой женой стала актриса Марианна Бебутова, сыгравшая вместе с ним в фильме «Овод». В браке родилась дочь Наталья, но семья артистов распалась, когда дочери исполнилось 11 лет. В 1955 году на съемках фильма «Мексиканец» Стриженов познакомился с Лионеллой Скирдой.

Он заметил ее в толпе зевак, приехавших на съемки ленты. Актер подошел к Лионелле, они немного поговорили и затем попрощались. Спустя семь лет артисты встретились снова и возобновили отношения.

Однако вскоре влюбленные расстались. После расставания с Лионеллой Стриженов женился на актрисе Любови Земляникиной. В браке родился сын Александр. Однако вскоре после смерти Ивана Пырьева, который являлся вторым мужем Лионеллы, Стриженов расстался с Любовью.

А потом все же женился на своей любимой Ли, как он называл свою супругу Лионеллу. Причем, как вспоминал режиссер Владимир Басов – младший, сделал ей предложение при всей съемочной группе.