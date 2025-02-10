Какое наследство оставил Олег Стриженов

Не стало актера, народного артиста СССР Олега Стриженова. Причиной ухода артиста стал ишемический инсульт — инфаркт головного мозга.
Революционер советского кино
Его называли советским Жераром Филиппом, романтиком и революционером отечественного кино. А всесоюзную славу ему как раз и принесли роли людей, которые могут пожертвовать своей жизнью во имя идеи.
В 1953 году артист окончил Театральное училище им. Щукина, а затем поступил в труппу Государственного русского драматического театра Таллина. Там его и заметил второй режиссер фильма «Овод» по роману Этель Лилиан Войнич и понял, что лучшей кандидатуры на роль итальянского революционера Артура Бертона просто не найти.
Потом режиссеру картины Александру Файнциммеру показали фотографию артиста, но он посчитал, что Стриженов выглядит слишком моложаво для этой роли. Но подходящего актера так и не нашли. А Олег Александрович выложился на пробах так, что не оставил больше никому шансов.
После выхода фильма «Овод» на широкий экран в 1955 году Олег Стриженов, что называется, проснулся знаменитым. Кино посмотрело более 30 миллионов зрителей.
Еще одного революционера — Хосе Фернандеса — Олег Стриженов сыграл в фильме «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона. Его герой выходит на боксерский поединок, чтобы заработать денег на оружие и устроить революцию, цель которой — освободить Мексику от влияния Америки.
И, конечно, нельзя не отметить драму «Сорок первый» по повести Бориса Лавренева. Фильм, вышедший на экраны в 1956 году, рассказывает историю короткой любви между белогвардцейцем-интеллигентом Говорухой-Отроком и красным стрелком Марюткой Басовой. Правда, роман заканчивается трагически…
После выхода этих трех фильмов на экраны критики говорили об огромном актерском даровании Олега Стриженова, а поклонницы забрасывали его признаниями в любви.
Кадр из фильма «Сорок первый» 1956 года
Также Стриженову довелось сняться в фильмах «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Оптимистическая трагедия», «Его звали Роберт» и многих других лентах. Всего же на счету Олега Стриженова более 30 картин.
Почему Олег Стриженов не сыграл в фильме «Война и мир»
Говорят, что этот список мог бы быть еще больше, если бы не тяжелый характер артиста. Так, например, он мог бы воплотить образ Андрея Болконского в фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука.
Его кандидатуру и утвердили на эту роль, однако артист обиделся на то, что Бондарчук, которого он считал своим другом, вспомнил о нем в последнюю очередь, когда пробы прошли уже многие артисты…
После этого Олег Стриженов заявил, что не станет сниматься в фильме «Война и мир».
Олег Стриженов. Фото: Global Look Press
Как жил Олег Стриженов последние годы
В 90-е годы Олег Александрович практически не появлялся в кино, поскольку не вписался в систему координат того времени… Только в начале 2000-х он исполнил роль миллионера Александра Гагарина в инвалидной коляске. Проживший много лет в Лондоне, его герой жаждет посетить родные места, но для этой цели ему необходим помощник. Тогда он нанимает молодого режиссера Диму Лаврова (Сергей Безруков), остро нуждающегося в деньгах.
Последняя роль Олега Стриженова — директор отеля в картине «Пять звезд» — датируется 2006 годом.
В дальнейшем все свободное время Олег Александрович посвящал своему увлечению — живописи — и любимой семье. С актрисой Лионеллой Пырьевой артист прожил около 50 лет.
Скорее всего, они жили в своей квартире в Москве. А вообще, о квартирах, дачах Олега Стриженова практически ничего не известно, поскольку последние годы он не давал интервью и не впускал журналистов в частную жизнь.
Олег Стриженов. Фото: Global Look Press
Вероятно, артист проводил много времени в доме своего сына — телеведущего Александра Стриженова и его жены Екатерины. Двухэтажный особняк звездной четы находится в живописном месте в подмосковном поселке Немчиновка. Его окружают леса, а неподалеку течет речка Чаченка.
Но главное наследство, оставленное Олег Стриженовым, — это ведь не недвижимость, а те роли, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
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