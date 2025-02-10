Какое наследство оставил Олег Стриженов

Не стало актера, народного артиста СССР Олега Стриженова. Причиной ухода артиста стал ишемический инсульт — инфаркт головного мозга.

Революционер советского кино

Его называли советским Жераром Филиппом, романтиком и революционером отечественного кино. А всесоюзную славу ему как раз и принесли роли людей, которые могут пожертвовать своей жизнью во имя идеи.

В 1953 году артист окончил Театральное училище им. Щукина, а затем поступил в труппу Государственного русского драматического театра Таллина. Там его и заметил второй режиссер фильма «Овод» по роману Этель Лилиан Войнич и понял, что лучшей кандидатуры на роль итальянского революционера Артура Бертона просто не найти.

Потом режиссеру картины Александру Файнциммеру показали фотографию артиста, но он посчитал, что Стриженов выглядит слишком моложаво для этой роли. Но подходящего актера так и не нашли. А Олег Александрович выложился на пробах так, что не оставил больше никому шансов.

После выхода фильма «Овод» на широкий экран в 1955 году Олег Стриженов, что называется, проснулся знаменитым. Кино посмотрело более 30 миллионов зрителей.

Еще одного революционера — Хосе Фернандеса — Олег Стриженов сыграл в фильме «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона. Его герой выходит на боксерский поединок, чтобы заработать денег на оружие и устроить революцию, цель которой — освободить Мексику от влияния Америки.

И, конечно, нельзя не отметить драму «Сорок первый» по повести Бориса Лавренева. Фильм, вышедший на экраны в 1956 году, рассказывает историю короткой любви между белогвардцейцем-интеллигентом Говорухой-Отроком и красным стрелком Марюткой Басовой. Правда, роман заканчивается трагически…

После выхода этих трех фильмов на экраны критики говорили об огромном актерском даровании Олега Стриженова, а поклонницы забрасывали его признаниями в любви.