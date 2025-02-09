Поэт Шеянов — о встрече с молодой Пугачевой: «У меня сработал инстинкт самосохранения»

Шеянов, занятый оформлением своих книг «Не крушите снежных баб» и «Чертановская. Чертовщина», заглянул к Дробицкому в гости. В тот момент Алла Пугачева позировала художнику, а рядом находился ее муж, режиссер Александр Стефанович.



Увидев Шеянова, Дробицкий, как иронично описывает поэт, «картинно развел руками»: «А вот и наш поэт пожаловал…». Тут же Алла Пугачева, в тот момент еще не ставшая Примадонной, обратилась к поэту: «А если поэт, то пусть стишок сочинит».



«У меня тут же сработал инстинкт самосохранения», — поделился Шеянов в беседе с MK.RU.

Поэт, от греха подальше, заявил, что он прозаик. На что Алла Пугачева, улыбаясь, парировала: «Каких еще заек?».