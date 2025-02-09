Поэт Шеянов — о встрече с молодой Пугачевой: «У меня сработал инстинкт самосохранения»

Шеянов, занятый оформлением своих книг «Не крушите снежных баб» и «Чертановская. Чертовщина», заглянул к Дробицкому в гости. В тот момент Алла Пугачева позировала художнику, а рядом находился ее муж, режиссер Александр Стефанович.
Увидев Шеянова, Дробицкий, как иронично описывает поэт, «картинно развел руками»: «А вот и наш поэт пожаловал…». Тут же Алла Пугачева, в тот момент еще не ставшая Примадонной, обратилась к поэту: «А если поэт, то пусть стишок сочинит».
«У меня тут же сработал инстинкт самосохранения», — поделился Шеянов в беседе с
Поэт, от греха подальше, заявил, что он прозаик. На что Алла Пугачева, улыбаясь, парировала: «Каких еще заек?».
Молодая Алла Пугачева (на фото слева) с одним из своих авторов. Фото: Global Look Press
В результате забавного диалога, Шеянов предложил Алле Пугачевой придумать название для будущего стихотворения. Алла Борисовна, глядя в окно, где кружились снежинки, мило произнесла: «Зимняя сказка».
Александр Шеянов тут же написал небольшое стихотворение-ноктюрн, которое потом издавалось не один раз. Шеянов признавался, что благодарен Алле Пугачевой за тот диалог.
Эта история, рассказанная Шеяновым, живописует непринужденную атмосферу встречи, демонстрирует обаяние Аллы Пугачевой и легкость, с которой она реагировала на шутку.