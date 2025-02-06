Филипп Бледный о съемках четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые»: «Мне 37 лет, и четверо детей мне бы очень подошли»

В Москве полным ходом идут съемки четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые» для телеканала СТС и онлайн-кинотеатра Start. В новых сериях отец семейства Вениамин возобновит отношения с психологиней Татьяной, однако дочки Веника не хотят принимать в семью потенциальную мачеху. Поэтому они готовы пойти на любую пакость. Хорошим союзником девчонок становится теща Веника, Людмила Сергеевна, также принимающая бурный роман зятя в штыки.

Тем временем Соню беспокоят не только внутрисемейные проблемы. Пытаясь наладить отношения с Игорем, который ее игнорирует, девушка отправляется за ним в Санкт-Петербург.

А корреспондент Teleprogramma.org отправилась на съемочную площадку сериала «Папины дочки. Новые», чтобы понять, чем удивит зрителей четвертый сезон.

Квартирный вопрос

В одной из московских киностудий построена квартира семьи Васильевых-Васнецовых. Когда попадаешь внутрь, хочется здесь «навеки поселиться», поскольку художники-постановщики сумели создать атмосферу тепла и уюта. Да и квартирный вопрос, испортивший москвичей, можно было бы считать решенным…

А если без шуток, то каждая комната оформлена в соответствии с интересами Сони, Лизы, Дианы и Арины. В интерьерах дома много фотографий девочек, картин (чего только стоит изображение упитанного кота), комнатных растений, сувениров. Каждая деталь — к месту.

Филипп Бледный: «Если бы возникла возможность, вся кухонная утварь переехала бы ко мне»

Исполнитель роли Вениамина Филипп Бледный, встречающий журналистов в этой уютной квартире, отвечая на вопрос Teleprogramma.org, какую деталь реквизита он бы утащил домой, признался, что — кухонную утварь.