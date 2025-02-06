Филипп Бледный о съемках четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые»: «Мне 37 лет, и четверо детей мне бы очень подошли»

В Москве полным ходом идут съемки четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые» для телеканала СТС и онлайн-кинотеатра Start. В новых сериях отец семейства Вениамин возобновит отношения с психологиней Татьяной, однако дочки Веника не хотят принимать в семью потенциальную мачеху. Поэтому они готовы пойти на любую пакость. Хорошим союзником девчонок становится теща Веника, Людмила Сергеевна, также принимающая бурный роман зятя в штыки.
Тем временем Соню беспокоят не только внутрисемейные проблемы. Пытаясь наладить отношения с Игорем, который ее игнорирует, девушка отправляется за ним в Санкт-Петербург.
А корреспондент Teleprogramma.org отправилась на съемочную площадку сериала «Папины дочки. Новые», чтобы понять, чем удивит зрителей четвертый сезон.
Квартирный вопрос
В одной из московских киностудий построена квартира семьи Васильевых-Васнецовых. Когда попадаешь внутрь, хочется здесь «навеки поселиться», поскольку художники-постановщики сумели создать атмосферу тепла и уюта. Да и квартирный вопрос, испортивший москвичей, можно было бы считать решенным…
А если без шуток, то каждая комната оформлена в соответствии с интересами Сони, Лизы, Дианы и Арины. В интерьерах дома много фотографий девочек, картин (чего только стоит изображение упитанного кота), комнатных растений, сувениров. Каждая деталь — к месту.
Филипп Бледный: «Если бы возникла возможность, вся кухонная утварь переехала бы ко мне»
Исполнитель роли Вениамина Филипп Бледный, встречающий журналистов в этой уютной квартире, отвечая на вопрос Teleprogramma.org, какую деталь реквизита он бы утащил домой, признался, что — кухонную утварь.
«Сам я люблю готовить. А вот Веник поначалу не умел этого делать. Но со временем набрался опыта и кулинарит сам. Для меня было сложно плохо резать хорошими ножами, которые есть у нас в реквизите, и делать вид, что я не умею ими пользоваться, — признается Филипп Бледный.
— Хотя я хорошо шинкую еще со времен «Кухни». Поэтому если бы возникла возможность, вся кухонная утварь переехала бы ко мне».
Филипп Бледный на съемках четвертого сезона сериала «Папины дочки». Фото: телеканал СТС
— А сами ничего не принесли из дома для съемок?
— Только хорошее настроение и выученный текст!
Как поясняет актер, в четвертом сезоне зрителей ждет много всего интересного. По словам Филиппа Бледного, особенность нового сезона состоит в том, что отношения всех персонажей развиваются: история Сони и ее парней, лав-стори самого Веника с психологиней, в отношениях Бори и Галины Сергеевны также появится новый виток. Так что все течет, все меняется, никто не стоит на месте.
— А кого играть сложнее: студента Веника в первых сезонах «Папиных дочек» или же солидного отца семейства Вениамина? — интересуются журналисты.
— Я даже не знаю, потому что все под стать. Когда я только окончил институт, то играл студента. Мне это было знакомо, близко и достаточно легко.
Сейчас мне 37 лет. И по-хорошему четверо детей мне бы сейчас очень подошли, если бы не объем моей работы. Но я думаю, что все закономерно и вовремя.
Сказать, что сложнее играть… Мне кажется, здесь больше внутренних эмоциональных перемен, перипетий, потому что все-таки дети, взрослые отношения, брак, любовь — это очень эмоционально глубоко и знакомо каждому. В общем это такой достаточно большой комок.
Полина Айнутдинова: «Так же как и Арина, я любопытная, веселая, хитрая и смешная»
Пока Филипп Бледный дает интервью журналистам, в окно на представителей СМИ смотрит Полина Айнутдинова и заодно подает Филиппу какие-то странные знаки. А через несколько минут корреспонденты уже по душам беседуют с исполнительницей роли Арины.
Все происходящее 11-летняя артистка воспринимает как игру. Особых сложностей в усвоении больших текстов тоже нет, потому что Полина учит их маленькими кусочками.
Полина Айнутдинова на съемках четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Фото: телеканал СТС
А самый запоминающийся момент съемочного процесса для Полины Айнутдиновой — это когда герои бросались оливье.
— Чем ты похожа на свою героиню? — интересуются журналисты.
— Так же как и Арина, я любопытная, веселая, хитрая и смешная.
Полина Денисова: «Я была самым отбитым подростком»
По словам еще одной Полины — Денисовой, — в новом сезоне зритель откроет в ее героине Соне такие качества, как трогательность и открытость. Хотя вообще она иногда напоминает чертенка. Как говорит актриса, героиня похожа на нее в переходном возрасте, когда ей было 15 лет.
«У меня в семье еще три брата и две сестры. И я была самым отбитым подростком. Меня не сильно мотало в сторону, но при этом я считалась сложным ребенком. На самом деле я холодная, но во мне очень много любви, которая по-другому проявляется», — рассказывает Полина Денисова. — В этом мы с Соней похожи: она тоже заботливая, но это выражается в других мелочах».
А еще, как призналась Полина, сериал «Папины дочки» она смотрела с детства. И ее любимой героиней являлась Пуговка, роль которой играет Екатерина Старшова.
«Но если бы мне в детстве сказали, что я буду сниматься в «Папиных дочках», я бы ни за что в это не поверила. Для меня это было чем-то нереальным.
И я бы испытала шок, если бы мне сказали, что я когда-нибудь в своей жизни увижу Пуговку. Но можно считать, что мечта сбылась, — призналась Екатерина.
Помню, когда меня только утвердили, я думала: как я буду общаться с этими людьми? Филипп рассказывал мне, как я впервые пришла на съемочную площадку, робко сказала ему: «Здравствуйте». Но, к счастью, потом я преодолела свое волнение».
Правда, иногда все же приходилось поволноваться, например в сцене, где Полина с экранным партнером Михаилом Сотниковым врезаются на сноуборде друг в друга. Почему-то дублеры не смогли подготовить эту сцену. И, по словам Полины, артисты взяли все на себя. Правда, приходилось не один раз врезаться в дерево и друг в друга.
Полина Денисова на съемках четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Фото: телеканал СТС
Как уверяет актриса, к четвертому сезону все артисты сериала сплотились между собой и очень помогают партнерам по сценам.
Как рассказал режиссер Михаил Пипия, ему очень легко работается со всеми актерами, в том числе и с детьми. Хотя бытует мнение, что тяжелее всего как раз сотрудничать с юными артистами.
«Самое сложное — это когда у тебя в кадре порядка 13 человек и нужно собрать их всех в одном месте, — поясняет Михаил Пипия. — А самое главное — чтобы на площадке царила гармония: без криков, ора и ругани, чтобы все были довольны.
А если ты приходишь на площадку злым, то так дело не пойдет. Даже если мы опаздываем, то всегда работаем в комфорте. Мы же делаем то дело, которое очень любим».
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