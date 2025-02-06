Ольга Волкова о своей непрактичности и съемках в сериале «Папины дочки. Новые»: «Если бы мне подарили пять миллионов, я бы знала, кому их отдать»

85-летняя народная артистка России Ольга Волкова признается, что ощущает себя 13-летней девочкой. Как шутит сама актриса, количество ее энергии не соответствует ее паспортному возрасту. Как сказала бы современная молодежь: «Она за любой кипиш, кроме голодовки».
Об этом Ольга Волкова рассказала на съемках сериала «Папины дочки. Новые» для телеканала СТС. Ольгу Владимировну зрители знают по роли бабушки сестер Васнецовых — Антонины Семеновны Гордиенко. Правда, теперь она уже прабабушка сестер Васнецовых-Волковых.
По словам Ольги Волковой, в реальной жизни у нее двое детей, шесть внуков и двое правнуков. Их фотопортреты висят на домашней стене. Но в гримерке у актрисы стоит младенческое фото Екатерины Старшовой, сыгравшей в сериале «Папины дочки» Пуговку.
«Я их всех люблю. Но Пуговка меня поразила давно-давно, и до сих пор у меня стоит эта фотография, — поясняет Ольга Волкова. — Сейчас связи с ней нет. Где эта девочка теперь, не знаю».
А журналистам актриса рассказала, чем похожа на свою героиню, почему она не приемлет снобизма и считает себя бытовой дурой.
«Быт — это не для меня»
— Ольга Владимировна, чем вас удивляют экранные правнучки?
— Я запомнила рассказ своей знакомой о ее сыне. Он был мальчишкой и очень плохо просыпался. Спал спиной к дверям, головой назад. И входила няня этого мальчика и делала так (постукивает себя по голове). Мол, просыпайся. Мальчуган так ненавидел этот жест, что когда она открывала дверь, он сразу же вскакивал. Я запомнила это и вернула в «Папины дочки».
Актрисы новых «Папиных дочек» так молоды, что не могли видеть тот проект. И однажды, когда я что-то рассказывала, юная артистка, моя правнучка, показывает мне вышеупомянутый жест: «Не забудьте сделать вот это». Вы представляете себе, какое зрительское и партнерское внимание, это же просто поразительно!
Ольга Волкова и Полина Айнутдинова на съемках четвертого сезона сериала «Папины дочки». Фото: телеканал СТС
— Чем вы похожи на свою героиню?
— В отличие от Антонины Семеновны я рассеянная, в жизни о многом забываю, потому что занимаюсь текстами, пишу сценарий. Быт — это не для меня, что сильно раздражает моих домочадцев.
И если бабушка в сериале считает деньги, то я — нет. Если бы мне подарили пять миллионов, я бы знала, кому их отдать. У меня нет тяги к деньгам. Мне, наоборот, надо их поскорее пристроить.
Я очень непрактичная, называю себя бытовой дурой. Поэтому я никак не похожа на эту бабушку.
«У меня нет такого: «Мне должны звонить»
— Успеваете ли вы общаться с другими актерами сериала «Папины дочки»?
— Не успеваю. Но я звоню, кому могу. Жалко, что Катюшу (актрису Екатерину Старшову, ту самую Пуговку) потеряла. И нет ее телефона, а то бы я дозвонилась ей.
У меня нет такого: «Мне должны звонить». Я хочу общаться, я и звоню.
Но моих экранных внучек часто показывают в разных программах. И я слежу за тем, кто, где и чем занимается. Вот сейчас я их увижу, обниму, поцелую и обрадуюсь.
Ольга Волкова и Филипп Бледный на съемках четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Фото: телеканал СТС
— Бывает ли такое, что вы, как опытная актриса, подсказываете что-то режиссеру? Может, озвучиваете какие-то свои интересные идеи?
— Подсказывала. Порой возникали и такие ситуации, когда мы, предположим, снимаем на каком-то заводе. Мне приносят текст, а завтра утром съемка.
А в тексте написано: «Бабушка берет гитару и играет романсы». Откуда вы знаете, что я играю на гитаре, но только на семиструнной? Мне достают инструмент.
И за ночь я пишу текст и мелодию, благо, я играю. Прихожу, пою. А у меня кураж — сделать быстро сложный вариант.
— Как вы думаете, в чем секрет успеха сериала «Папины дочки» и его нынешнего продолжения?
— Наверное, в органичности и естественности этих детей. Они не играют, а живут. Они те люди, которых можно встретить на улице. Это очень важно, чтобы персонажи были живые и хотелось бы еще раз их увидеть.
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