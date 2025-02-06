Ольга Волкова о своей непрактичности и съемках в сериале «Папины дочки. Новые»: «Если бы мне подарили пять миллионов, я бы знала, кому их отдать»

85-летняя народная артистка России Ольга Волкова признается, что ощущает себя 13-летней девочкой. Как шутит сама актриса, количество ее энергии не соответствует ее паспортному возрасту. Как сказала бы современная молодежь: «Она за любой кипиш, кроме голодовки».

Об этом Ольга Волкова рассказала на съемках сериала «Папины дочки. Новые» для телеканала СТС. Ольгу Владимировну зрители знают по роли бабушки сестер Васнецовых — Антонины Семеновны Гордиенко. Правда, теперь она уже прабабушка сестер Васнецовых-Волковых.

По словам Ольги Волковой, в реальной жизни у нее двое детей, шесть внуков и двое правнуков. Их фотопортреты висят на домашней стене. Но в гримерке у актрисы стоит младенческое фото Екатерины Старшовой, сыгравшей в сериале «Папины дочки» Пуговку.

«Я их всех люблю. Но Пуговка меня поразила давно-давно, и до сих пор у меня стоит эта фотография, — поясняет Ольга Волкова. — Сейчас связи с ней нет. Где эта девочка теперь, не знаю».

А журналистам актриса рассказала, чем похожа на свою героиню, почему она не приемлет снобизма и считает себя бытовой дурой.

«Быт — это не для меня»

— Ольга Владимировна, чем вас удивляют экранные правнучки?

— Я запомнила рассказ своей знакомой о ее сыне. Он был мальчишкой и очень плохо просыпался. Спал спиной к дверям, головой назад. И входила няня этого мальчика и делала так (постукивает себя по голове). Мол, просыпайся. Мальчуган так ненавидел этот жест, что когда она открывала дверь, он сразу же вскакивал. Я запомнила это и вернула в «Папины дочки».

Актрисы новых «Папиных дочек» так молоды, что не могли видеть тот проект. И однажды, когда я что-то рассказывала, юная артистка, моя правнучка, показывает мне вышеупомянутый жест: «Не забудьте сделать вот это». Вы представляете себе, какое зрительское и партнерское внимание, это же просто поразительно!