Александр Ширвиндт, Анастасия Заворотнюк, Юрий Соломин, Роман Мадянов: кого мы потеряли в 2024 году

2024 високосный год не обошелся без потерь. Он унес жизни многих талантливых творческих личностей. Давайте вспомним, чья звезда навсегда погасла в уходящем году Дракона.

Юрий Соломин

11 января закончился путь легендарного советского и российского актера Юрия Соломина. Юрий Мефодиевич известен по таким фильмам, как «Адъютант его превосходительства», «Дерсу Узала», «Обыкновенное чудо» и многим другим картинам.

Причиной смерти Юрия Соломина стала почечная недостаточность, которая развилась в результате перенесенного инсульта. Актер был госпитализирован в ноябре 2023 года после того, как потерял сознание на улице. В больнице он провел два месяца, 9 января его выписали домой.