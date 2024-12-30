Александр Ширвиндт, Анастасия Заворотнюк, Юрий Соломин, Роман Мадянов: кого мы потеряли в 2024 году

2024 високосный год не обошелся без потерь. Он унес жизни многих талантливых творческих личностей. Давайте вспомним, чья звезда навсегда погасла в уходящем году Дракона.
Юрий Соломин
11 января закончился путь легендарного советского и российского актера Юрия Соломина. Юрий Мефодиевич известен по таким фильмам, как «Адъютант его превосходительства», «Дерсу Узала», «Обыкновенное чудо» и многим другим картинам.
Причиной смерти Юрия Соломина стала почечная недостаточность, которая развилась в результате перенесенного инсульта. Актер был госпитализирован в ноябре 2023 года после того, как потерял сознание на улице. В больнице он провел два месяца, 9 января его выписали домой.
Юрий Соломин. Фото: Global Look Press
Казалось, что самое страшное позади. Однако спустя два дня артист ушел из жизни во сне.
Юрий Соломин стал символом Малого театра, которым руководил на протяжении 36 лет. Юрий Мефодиевич был выдающимся мастером драматического искусства и народным артистом СССР. Его творческая карьера длилась более шести десятилетий.
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Светлана Моргунова
Жизнь талантливого диктора, теле и радиоведущей Светланы Моргуновой завершилась 10 марта. Ее путь к славе начался в театральной студии при Театре Моссовета.
Благодаря своему таланту Светлана Моргунова стала одной из самых известных дикторов в стране. Ее наставником был легендарный Юрий Левитан, а обаяние и профессионализм Моргуновой навсегда оставили след в истории отечественного телевидения.
Светлана Моргунова. Фото: Global Look Press
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндта зрители помнят по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или с легким паром», «Трое в лодке, не считая собаки», «Приходите завтра», «Она вас любит» и многим другим картинам. Ширвиндт не только блистал в спектаклях и фильмах, но и возглавлял Московский театр сатиры, где поставил множество любимых зрителями спектаклей.
К сожалению, 15 марта Александр Ширвиндт ушел из жизни в возрасте 89 лет. Его кончина стала следствием возрастных осложнений.
Александр Ширвинд. Фото: Global Look Press
Искрометный юмор Александра Анатольевича, его неповторимый стиль и безграничная преданность сцене – это все то, что зрители будут вспоминать многие годы.
Василий Уткин
Василий Уткин был легендарной фигурой в спортивной журналистике. Его репортажи, наполненные юмором и искрометными комментариями, обожали болельщики, а программа «Футбольный клуб» стала культовой.
Василий Уткин. Фото: Global Look Press
Уткин был удостоен престижной премии ТЭФИ и считался одним из ведущих экспертов в области отечественного футбола. 19 марта Василий Уткин неожиданно скончался от тромбоэмболии легочной артерии. Эта трагедия действительно потрясла его поклонников.
Евгений Кунгуров
8 апреля мир оперы понес невосполнимую утрату - трагически погиб оперный певец Евгений Кунгуров.
Его бездыханное тело было обнаружено возле его дома на Зоологической улице в Москве. Известно, что Евгений покончил жизнь самоубийством. На его теле не было обнаружено следов насилия.
Евгений Кунгуров. Фото: Global Look Press
Накануне трагедии певец находился в состоянии глубокой депрессии. Он признался своей супруге, с которой у него были сложные отношения, в желании уйти из жизни. Однако женщина не успела его спасти…
Евгений Кунгуров был участником многих сборных концертов, финалистом шоу «Голос», вместе с Екатериной Гусевой вел программу «Романтика романса» на телеканале «Культура». Несомненно, его будет не хватать на нашей эстраде.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк, одна из самых популярных российских актрис, известная по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», скончалась 29 мая после продолжительной борьбы с глиобластомой, агрессивной формой рака мозга.
Бороться с недугом Анастасии помогал ее муж Петр Чернышев. Он тратил на лечение жены все деньги, которые зарабатывал, участвуя в различных проектах. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Global Look Press
Артистку похоронили на Троекуровском кладбище. У Анастасии осталось трое детей.
Анну и Майкла она родила во втором своем союзе с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. А дочь Мила появилась на свет в браке с Петром Чернышевым. Сейчас ей шесть лет.
Егор Зайцев
Сын знаменитого модельера Вячеслава Зайцева, Егор Зайцев, продолжил дело отца. Он возглавлял модельное агентство Zaitsev's model management и был членом жюри на различных престижных конкурсах в области моды и дизайна.
Увы, в последние годы у Егора Зайцева сложились сложные отношения с отцом. У Дома моды накопилось немало долгов, возле Вячеслава Зайцева находились люди, которых сам Егор Вячеславович считал сомнительными личностями. Речь шла о бизнесменах Алмазе и Вадиме Хусаиновых, а также об авторах Тик-Тока Галине Гарафутдинове и ее дочери Лучане.
Егор Зайцев. Фото: Global Look Press
К сожалению, 20 июня Егор скончался в возрасте 64 лет из-за онкологического заболевания – спустя чуть больше год после ухода отца.
Александр Масляков
С 1964 по 2022 год легендарная телепередача «КВН» ассоциировалась с одним человеком - ее бессменным ведущим Александром Масляковым. Он покинул этот мир 8 сентября в возрасте 82 лет, причиной смерти стала неоперабельная опухоль легких.
Прощание с Александром Масляковым состоялось в зале «Планета КВН». Первым прощальное слово взял руководитель Первого канала Константин Эрнст.
В своей речи он сравнил улыбку Александра Маслякова с улыбкой первого космонавта Юрия Гагарина. Только Александр Васильевич покорил не космос, а телевидение.
Александр Масляков. Фото: Global Look Press
«Без малого шесть десятилетий он помогал стране улыбаться. Он обладал уникальным качеством — среди инженеров, психиатров, программистов он выискивал людей, которые, как и он, помогали стране улыбаться», - отметил Константин Эрнст.
В последний путь Александра Маслякова проводили продолжительными аплодисментами. Его похоронили на Троекуровском кладбище.
Роман Мадянов
25 сентября в возрасте 62 лет скончался известный актер театра и кино Роман Мадянов. Зрители запомнили его яркие роли и харизматичные образы в таких фильмах и сериалах, как «Левиафан», «Охота на изюбря», «Штрафбат» и многих других. Жизнь Романа Мадянова перечеркнул онкологический диагноз.
Церемония прощания с заслуженным артистом России прошла в подмосковном городе Бронницы. Отпевали актера в храме Архангела Михаила. Проститься со знаменитым артистом пришли сотни людей.
Роман Мадянов. Фото: Global Look Press
На прощании с Романом Мадяновым его сын Роман рассказал журналистам, что успел сняться с отцом в одном фильме. И причем для сына это была первая, а для отца – последняя роль в кино. Кроме того, Роман посетовал, что папа так и не успел увидеть внуков.
Вячеслав Добрынин
Автор хитов «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Белая медведица», талантливый певец и композитор ушел из жизни 1 октября, в возрасте 78 лет. Причиной смерти артиста стал инсульт.
Проблемы со здоровьем у известного автора и исполнителя начались несколько лет назад. В 2018 году Вячеславу Добрынину поставили диагноз транзиторная ишемическая атака, проще говоря – микроинсульт. С того времени Вячеслав Григорьевич перестал появляться в публичном поле.
Вячеслав Добрынин. Фото: Global Look Press
В апреле 2024 года в СМИ появилась информация, что музыкант перенес и второй инсульт. Чтобы поддерживать здоровье, певец ездил в санатории, проходил там реабилитацию. Затем ему присвоили инвалидность. Однако сам Вячеслав Григорьевич не был согласен с этим статусом.
«Но инвалидом себя не считаю. В бесплатных лекарствах от государства не нуждаюсь и в сострадании тоже!», - отмечал певец.
Антон Коробков-Землянский
Новость об уходе известного журналиста, PR-директора певца SHAMANa Антона Коробкова - Землянского стала настоящим шоком для тех, кто хорошо знал его. Ведь накануне своей смерти Антон присутствовал на юбилейном концерте Игоря Крутого.
На следующий день, 9 ноября Коробков-Землянский провел вечер со своей семьей. Внезапно он начал задыхаться, а потом потерял сознание. Жена Елена вызывала мужу скорую помощь, но врачам оставалось лишь развести руками…
Около десяти часов вечера Антона не стало. Причиной его смерти в 40 лет стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Антон Коробков-Землянский. Фото: G;obal Look Press
По словам коллег по цеху, Антон работал на износ, спал по четыре часа и не жалел себя. Как сказал SHAMAN: «Мы все стоим в очереди… Просто Антон был слишком активным, поэтому пролез без очереди»…
Проститься с Антоном Коробковым-Землянским прошли многие журналисты. Он умел найти подход к каждому представителю СМИ, всегда помогал организовывать интервью с SHAMANом. Это был действительно неравнодушный человек!
Светлана Светличная
16 ноября ушла из жизни легендарная советская и российская актриса Светлана Светличная. Звезда легендарного киношлягера «Бриллиантовая рука» скончалась во сне в возрасте 84 лет.
Причиной ухода Светличной стала остановка сердца, вызванная длительной болезнью. В последние годы актриса боролась с раком и прогрессирующей болезнью Альцгеймера. В начале 2024 года она перенесла острый инфаркт миокарда.
Светлана Светличная. Фото: Global Look Press
Светлана Светличная оставила яркий след в советском кинематографе, создав множество незабываемых образов. Вспомните хотя бы медленный танец ее героини Габи со Штирлицем в знаменитом сериале «17 мгновений весны». Глаза Габи говорили больше, чем самый страстный поцелуй.
Однако широкая публика знает Светлану Светличную, прежде всего, по роли Анны Сергеевны. Легендарная фраза ее героини «Не виноватая я, он сам пришел» вспоминается до сих пор. И не только любовницами…
Владимир Левкин
17 ноября 2024 года скончался Владимир Лёвкин, бывший солист группы «На-На». Ему было 57 лет.
С 2003 года Левкин боролся с раком лимфатической системы. Несколько лет назад болезнь вернулась, потом вроде бы Владимир ее победил.
Однако в последние дни жизни музыкант находился в больнице. На ухудшение его состояния в значительной степени повлияла пневмония.
Владимир Левкин. Фото: Global Look Press
Прощание с Владимиром Левкины в ритуальном зале Троекуровского кладбища обернулось скандалом. Хейтеры обвинили его жену Марину в том, что она много улыбалась и даже пела песню мужа «Месяц май».
Сама вдова, которая являлась фанаткой супруга с 11 лет, впоследствии призналась, что просто хотела быть красивой в этот день. Для мужчины, которого любила всю жизнь!
Янис Тимма
В ночь с 16 на 17 декабря покончил жизнь самоубийством известный баскетболист, муж певицы, экс-солистки группы «Виа ГРА» Анны Седоковой Янис Тимма. Возле его тела нашли телефон с заставкой «Позвоните Анне».
Предполагается, что спортсмен не пережил расставания с любимой женщиной. Развод пары состоялся 9 декабря, а ровно через неделю Тимма свел счеты с жизнью. Незадолго до развода баскетболист пытался спасти свой брак, однако Анна не оставила ему шансов на воссоединение.
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Global Look Press
После смерти Яниса Тиммы на Анну Седокова было вылито немало хейта. Буквально на следующей неделе после трагической новости певица попала в больницу и отменила все концерты, как минимум, на месяц.
Светлая память всем тем, кого забрал 2024 год!
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