Тело невестки Марии Шукшиной нашли в квартире рядом с трупом мужчины среди шприцов

В воскресенье, 22 декабря, стало известно о смерти Фрейи Зельбер, девушка была гражданской женой Макара Касаткина, некоторое время они жили вместе. Приехав из Барнаула Фрейя Зильбер познакомилась с внуком Лидии Федосеевой-Шукшиной и забеременела от него, родив сына Марка. Мария Шукшина не верила, что это ее внук, подозревая, что Фрейя солгала об отцовстве. Но ДНК-текст показал, что Марк действительно сын Макара Касаткина. 26-летний внук Василия Шукшина признал мальчика, как и его мама. Мария Шукшина забрала внука жить к себе, Фрейя могла навещать сына, но ее больше интересовало другое. Говоря, что Зильбер лечилась в рехабе от наркомании.

Есть подозрение, что девушка умерла от острого отравления наркотическими веществами. Когда бригада скорой помощи прибыла на место Фрейя Зильбер уже не подавала признаков жизни. Рядом с ее телом был обнаружен некий 32-летний мужчина. Их тела отправили на экспертизу, чтобы установить причину смерти.

В квартире повсюду были разбросаны шприцы. В больницу из этой квартиры в Санкт-Петербурге попала, по всей видимости, и приятельница Фрейи Зильбер, у нее острое отравление. Медики борются за ее жизнь.

О Фрейе Зильбер стало известно на программе Андрея Малахова. Девушка в 2017 году давала телеведущему интервью, находясь на пятом месяце беременности. Она заявляла, что ждет ребенка от Макара Касаткина. После результатов ДНК-теста Мария Шукшина согласилась забрать внука к себе.

«В начале 2020 года Фрейя пришла к нам (без камер) и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!» — рассказывала актриса.

Последние несколько лет Фрейя Зильбер жила в Санкт-Петербурге. Она нигде не работала, но регулярно просила денег у подписчиков в соцсети. Иногда ей удавалось найти временные подработки. С 2020 года Фрейя не поддерживала общение с сыном Марком. Она не выходила на связь с семьей Шукшиных, отдав им ребенка на воспитание.