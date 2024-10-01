На 79-м году жизни умер Вячеслав Добрынин — названа причина

В возрасте 78 лет умер Вячеслав Добрынин. По информации Mash, композитор скончался сегодня в одной из московских больниц. Меньше недели назад он перенес инсульт. В последнее время он редко появлялся на публике, ни с кем не разговаривал. По предварительным данным, именно осложнения после инсульта стали причиной его смерти. Но детали произошедшего уточняются. Ранее народного артиста госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи не давали никаких прогнозов. Родственники подтвердили смерть Вячеслава Добрынина, пишет kp.ru.

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Вячеслав Добрынин — известный советский и российский композитор, эстрадный певец и народный артист Российской Федерации. Он получил премию Ленинского комсомола и неоднократно становился лауреатом различных конкурсов и фестивалей. Кроме того, Добрынин является автором множества песен и музыки к фильмам. Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве.

Ранее мы писали о еще одной потере. Скончался звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов. Он умер у себя в загородном доме, рядом с ним была жена Наталья. Роман Мадянов был российским актером театра и кино. Он получил известность благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Заколдованный участок», «Ирония судьбы. Продолжение», «Склифосовский-11» и многих других. Роман Мадянов скончался после продолжительной болезни. У него был рак легких, метастазы пошли и в другие органы. С весны состояние актера ухудшилось. В последние дни он с трудом дышал и почти не мог встать с постели, силы его покидали из-за болезни.