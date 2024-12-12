Филипп Киркоров о здоровье отца, подработках детей и интимной жизни: «Я вынужден это делать, потому что работаю звездой»

Одним из самых ожидаемых участников музыкального фестиваля «Песня года» стал Филипп Киркоров. В прошлом году выступление артиста даже вырезали из телевизионной версии концерта – последствия участия в злополучной «Голой вечеринке» Насти Ивлеевой. В этот же раз он сполна наслаждался вниманием публики.

Поп-король выходил к журналистам несколько раз и с удовольствием общался с ними.

И, кстати, спокойно ответил даже на самый интимный вопрос: хватает ли секса в его жизни. Впрочем, обо всем по порядку.

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«Алла-Виктория и Мартин знают цену деньгам»

- Филипп, какие в вашей семье есть новогодние традиции?

- Папа ввел эту традицию: мы в Новый год играем в лото и смотрим, кому больше повезет. Папа ведущий всегда.

- В этом году – год Змеи. Не хотели бы ее приобрести для детей?

- Алла-Виктория просто обожает земноводных.

Но достаточно дома одной змеи. Я Дракон, но мудр, как змей.

- Вы как-то в одном из интервью говорили, что ваши дети уже подрабатывают помаленьку…

- Алла-Виктория и Мартин знают цену деньгам. Уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы. Например, они убирают наш участок. Сделают работу и за это получают определенные деньги.

Конечно, у нас есть люди, которые отвечают за порядок во дворе, но дети им помогают. И сами зарабатывают копеечку.

Я в свое время тоже работал, разносил почту на своих двоих. У меня была стипендия 33 рубля. И я ее всю тратил на такси. Я терпеть не мог троллейбус. 50 копеек стоило проехать от Садового кольца до Гнесинского училища.

И 50 в обратную сторону. Так что вся моя стипендия уходила на такси. А уже зарплату почтальона я тратил на то, что мне было нужно.