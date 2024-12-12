Филипп Киркоров о здоровье отца, подработках детей и интимной жизни: «Я вынужден это делать, потому что работаю звездой»

Одним из самых ожидаемых участников музыкального фестиваля «Песня года» стал Филипп Киркоров. В прошлом году выступление артиста даже вырезали из телевизионной версии концерта – последствия участия в злополучной «Голой вечеринке» Насти Ивлеевой. В этот же раз он сполна наслаждался вниманием публики.
Поп-король выходил к журналистам несколько раз и с удовольствием общался с ними.
И, кстати, спокойно ответил даже на самый интимный вопрос: хватает ли секса в его жизни. Впрочем, обо всем по порядку.
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«Алла-Виктория и Мартин знают цену деньгам»
- Филипп, какие в вашей семье есть новогодние традиции?
- Папа ввел эту традицию: мы в Новый год играем в лото и смотрим, кому больше повезет. Папа ведущий всегда.
- В этом году – год Змеи. Не хотели бы ее приобрести для детей?
- Алла-Виктория просто обожает земноводных.
Но достаточно дома одной змеи. Я Дракон, но мудр, как змей.
- Вы как-то в одном из интервью говорили, что ваши дети уже подрабатывают помаленьку…
- Алла-Виктория и Мартин знают цену деньгам. Уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы. Например, они убирают наш участок. Сделают работу и за это получают определенные деньги.
Конечно, у нас есть люди, которые отвечают за порядок во дворе, но дети им помогают. И сами зарабатывают копеечку.
Я в свое время тоже работал, разносил почту на своих двоих. У меня была стипендия 33 рубля. И я ее всю тратил на такси. Я терпеть не мог троллейбус. 50 копеек стоило проехать от Садового кольца до Гнесинского училища.
И 50 в обратную сторону. Так что вся моя стипендия уходила на такси. А уже зарплату почтальона я тратил на то, что мне было нужно.
Филипп Киркоров с Люсей Чеботиной на фестивале «Песня года». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
«У меня просто нет на это времени»
- А в метро не спускались?
- Массовое скопление людей для меня – стресс. Для меня и по сей день находиться в большом скоплении людей – пытка и испытание. Я вынужден это делать, потому что работаю звездой. Но каждый выход на сцену для меня – стресс. Когда уже вышел, это проходит.
- По вам этого абсолютно не видно…
- Это маска.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
- Чего бы хотели пожелать себе в Новом году?
- Здоровья Бедросу – это самое главное. Год для него был непростой. Он практически обнулил свое здоровье, а я свою творческую жизнь тоже, считай, начал с нуля.
Выкарабкался! (С трудом произносит это слово). У меня была троечка по сценической речи.
- По статистике, россияне стали меньше заниматься сексом. Но, наверное, вам это не грозит…
- У меня просто нет на это времени. День начинается с раннего утра и заканчивается поздно ночью. О чем тут вообще думать?
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