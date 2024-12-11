SHAMAN прокомментировал предполагаемый роман с певицей Соей: «Там все увидите и услышите»

Также Ярослав признался, что високосный год обычно проходит у него тяжело. Летом SHAMAN потерял своего художника по свету, в сентябре он развелся с женой Еленой, а в ноябре ушел из жизни его PR-директор и верный соратник Антон Коробков-Землянский.

«Но также были и прекрасные встречи, которые, собственно, продолжаются», - сказал певец, подводя итоги года, и многозначительно взглянул на свою спутницу.

Напомним, SHAMAN развелся с женой Еленой Мартыновой после семи лет брака. Инициатором разрыва выступил он сам. Причиной расставания стал тяжелый гастрольный график артиста. Сейчас Ярослав Дронов живет в гостинице.

Это был уже второй его брак. В первом же союзе с музыкальным педагогом Мариной Рощупкиной у артиста родилась дочь Варя.

Посмотрим, попытает ли он счастья в третий раз…