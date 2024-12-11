SHAMAN прокомментировал предполагаемый роман с певицей Соей: «Там все увидите и услышите»

Певец SHAMAN сейчас нарасхват. Так, недавно он принял участие в концерте «Наш Новый год» в Кремле и музыкальном фестивале «Песня года». Причем, на «Песне…» он сначала исполнил на сцене композицию «Любимая женщина», а потом появился перед журналистами в образе князя Владимира, под руку со своей сценической женой, исполняющей роль Рогнеды, – певицей Соей.
«Ярослав!» - уже было воскликнули прыткие фотографы и вездесущие журналисты.
«Где вы здесь нашли Ярослава? Я — князь Владимир. А то казню!» - принял грозный вид артист. Его спутница же с улыбкой поглядывала на певца.
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«И пользуясь случаем, мы с моей невестой…»
В кулуарах уже давно обсуждают их роман. И журналисты и спросили у певца об этом напрямую. Мол, Ярослав, может, между вами пробежала искра. Все-таки не первый раз появляетесь вместе…
«И не последний раз! - сказал певец. - Вы еще не видели нашу этно-оперу? Ну советую вам тогда 5 и 6 февраля приехать в Кремлевский дворец на премьеру нашей этно-оперы «Князь Владимир», или в Санкт-Петербург в «Ледовый дворец» 26 февраля. Там все увидите и услышите, - сказал артист.
- Так что не первый и не последний раз вы нас видите вместе. И пользуясь случаем мы с моей невестой…Ой, точнее даже с женой Рогнедой поздравляем всех россиян с наступающими новогодними праздниками».
SHAMAN в образе князя Владимира с певицей Соей. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Также Ярослав признался, что високосный год обычно проходит у него тяжело. Летом SHAMAN потерял своего художника по свету, в сентябре он развелся с женой Еленой, а в ноябре ушел из жизни его PR-директор и верный соратник Антон Коробков-Землянский.
«Но также были и прекрасные встречи, которые, собственно, продолжаются», - сказал певец, подводя итоги года, и многозначительно взглянул на свою спутницу.
Напомним, SHAMAN развелся с женой Еленой Мартыновой после семи лет брака. Инициатором разрыва выступил он сам. Причиной расставания стал тяжелый гастрольный график артиста. Сейчас Ярослав Дронов живет в гостинице.
Это был уже второй его брак. В первом же союзе с музыкальным педагогом Мариной Рощупкиной у артиста родилась дочь Варя.
Посмотрим, попытает ли он счастья в третий раз…
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