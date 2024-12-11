«А «Отпетые мошенники» вообще разнесли гримерку»: почему SHAMAN ни разу не завоевывал известную премию

1 марта 2025 году в Москве пройдет вручение музыкальной премии «Виктория». А на днях организаторы события огласили весь список номинантов.
Известно, что в этом году на соискание премии было подано 587 музыкальных произведений, созданных в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Финалистов выбирали путем закрытого голосования представителей Академии российской музыки, в числе которых народные артисты России, известные композиторы, поэты и продюсеры, топ-менеджеры крупных медиахолдингов и лейблов.
Всего артисты будут бороться за статуэтку премии в 13 номинациях: певица года, группа года, поэт года, рок-группа, рок-исполнитель года, городской романс года и так далее. В категории «певец года» за главный приз сразятся Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и SHAMAN.
Кстати, в прошлом году SHAMAN был заявлен сразу в нескольких номинациях, но не победил ни в одной. Тогда по этому поводу в соцсетях грянула буря возмущений. Зрители считали, что с Ярославом Дроновым поступили несправедливо.
Корреспондент Teleprogramma. org поинтересовалась у президента Фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Юрия Костина, почему же так получилось. И заодно спросила у спикеров пресс-конференции – певцов Леонида Агутина и Михаила Шуфутинского, случались ли в их жизни подобные истории.
Юрий Костин: «Я иногда удивляюсь, почему побеждает тот или иной артист»
Юрий Костин начал свою речь с того, что не может комментировать выбор экспертов. А ему самому не так уж важно, кто победит: «Что SHAMAN, что не SHAMAN– все одна песня».
Юрий Костин. Фото: пресс-служба премии «Виктория»
«Все бывает. Я иногда удивляюсь, почему побеждает тот или иной артист. Выходил, сам конверт открывал, удивлялся, но объявлял. Ничего с этим не сделаешь.
Надеюсь, в этом году все будет более ожидаемо, чем в какие-то годы, когда турбулентная была достаточно ситуация. Сейчас она на самом деле более стабильная в музыкальной индустрии, — отметил Юрий Костин.
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Леонид Агутин: «Это был, конечно, скандал, но ничего – пережили»
Леонид Агутин привел пример из собственной жизни и рассказал о том, что учинили «Отпетые мошенники» узнав, что их лишили всяческих наград. История певца заслуживает отдельного внимания.
«Я помню, песня «Граница», которую я спел в тандеме с группой «Отпетые мошенники» была заявлена во всех возможных номинациях, но ничего не взяла. Мы разговаривали с Игорем Яковлевичем (Крутым - прим. ред) за кулисами, и он сказал: «Старик, как есть, так есть. Что поделать?» - вспомнил Леонид Агутин.
«Отпетые мошенники» вообще разнесли гримерку вдребезги. И потом их долго не брали ни в какие музыкальные программы.
Это был, конечно, скандал. Но ничего, как-то пережили. Главное, что песню все пели, и она была знаменита. Бывает, что так складываются обстоятельства…
Но я не знаю ни одного человека, который не знал бы песню «Граница». Просто мы хотим всего и сейчас!
Леонид Агутин. Фото: пресс-служба премии «Виктория»
Но время все расставит по своим местам. Вот я не знаю, как устроен холодильник, понятия не имею. Он каким-то образом где-то нагревается и поэтому холодит. Но я никогда даже об этом не задумывался, поскольку мне скучно об этом думать. Мне главное – чтобы он холодил.
Большинство людей точно так же думает и о музыке. Какая песня лучше или хуже? Мне нравится или нет – все! И я людей понимаю. Они музыкой не занимаются, а просто потребляют ее. И как я могу переживать на эту тему или злиться?
Люди голосуют своим билетом. И это самое главное голосование!»
Михаил Шуфутинский: «И я никому не жаловался: ни Крутому, ни Николаеву»
Каждое 3 сентября весь Интернет наполняется бесконечным количеством мемов, а отовсюду звучат строчки: «Я календарь перевернул
И снова третье сентября
На фото я твоё взгляну
И снова третье сентября».
А ведь у этого хита тоже нет никаких наград, напомнил его исполнитель Михаил Шуфутинский.
Михаил Шуфутинский. Фото: пресс-служба премии «Виктория»
«Вы говорили про «Границу», а я вам напомню одну малоизвестную песню «3 сентября», которая вышла в эфир в 1994 году. И она ни разу не была ни в одной номинации. И я никому не пожаловался: ни Крутому, ни Николаеву, - сказал Михаил Шуфутинский.
- Как случилось, так и случилось. SHAMAN спел замечательную песню, но проголосовали по-другому. И таких историй миллион!».
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