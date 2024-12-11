«А «Отпетые мошенники» вообще разнесли гримерку»: почему SHAMAN ни разу не завоевывал известную премию

1 марта 2025 году в Москве пройдет вручение музыкальной премии «Виктория». А на днях организаторы события огласили весь список номинантов.

Известно, что в этом году на соискание премии было подано 587 музыкальных произведений, созданных в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Финалистов выбирали путем закрытого голосования представителей Академии российской музыки, в числе которых народные артисты России, известные композиторы, поэты и продюсеры, топ-менеджеры крупных медиахолдингов и лейблов.

Всего артисты будут бороться за статуэтку премии в 13 номинациях: певица года, группа года, поэт года, рок-группа, рок-исполнитель года, городской романс года и так далее. В категории «певец года» за главный приз сразятся Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и SHAMAN.

Кстати, в прошлом году SHAMAN был заявлен сразу в нескольких номинациях, но не победил ни в одной. Тогда по этому поводу в соцсетях грянула буря возмущений. Зрители считали, что с Ярославом Дроновым поступили несправедливо.

Корреспондент Teleprogramma. org поинтересовалась у президента Фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Юрия Костина, почему же так получилось. И заодно спросила у спикеров пресс-конференции – певцов Леонида Агутина и Михаила Шуфутинского, случались ли в их жизни подобные истории.

Юрий Костин: «Я иногда удивляюсь, почему побеждает тот или иной артист»

Юрий Костин начал свою речь с того, что не может комментировать выбор экспертов. А ему самому не так уж важно, кто победит: «Что SHAMAN, что не SHAMAN– все одна песня».