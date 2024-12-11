Елена Николаева о нападках Анастасии Волочковой, Ариадне и детях: «Мне постоянно звонят и спрашивают по этому поводу»

В Москве прошла премьера мультфильма «Три кота. Зимние каникулы». По сюжету мультика Коржик, Карамелька и Компот мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года. Но обстоятельства складываются так, что они должны спасти котенка Леденца и его родителей, появившихся в их жизни. Однако что теперь будет с их мечтой?

Гостями звездной премьеры стали ведущая Елена Николаева и ее муж, бизнесмен Игорь Вдовин. Широкая аудитория также знает его как экс-супруга балерины Анастасии Волочковой. Пара привела на премьеру старшего сына Александра, которому 21 декабря исполнится три года.

Корреспондент Teleprogramma.org пообщалась с Еленой Николаевой.

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«Мы стараемся не изменять собаке даже визуально»

- Елена, часто ли вы посещаете такие премьеры?

- Первый раз мы выходили примерно полгода назад, может быть, поменьше. Тогда я просто не понимала, насколько Александр готов. Но сейчас он очень даже готов к красным дорожкам. Просто шары – наша слабость. В итоге получается этакое маленькое торнадо.

Александр уже дорос до фильмов. Мы ходили на «Лунтика». Он просидел весь фильм, очень переживал за героев, когда за ними гналась какая-то многоножка. Недавно ходили в уголок дядюшки Дурова на эту «Железную дорогу», которой мыши как будто бы управляют.

Мне в детстве казалось, что управляют, а они, оказывается, просто там ездят. Я вот не была знакома с «Котами», но наша няня сказала, что все их очень любят. Сейчас посмотрим.

- То есть раньше вы не смотрели мультфильм «Три кота»?

- У нас дома большая собака. Мы стараемся ей не изменять даже визуально.

- Какие мультики любит Саша?

- Я ставлю старое «Простоквашино». А еще он очень любит «Бременских музыкантов». 21 декабря у Александра день рождения. И мы идем в театр Стаса Намина на «Бременских музыкантов».

Хочется дарить ему какие-то разные эмоции.