Елена Николаева о нападках Анастасии Волочковой, Ариадне и детях: «Мне постоянно звонят и спрашивают по этому поводу»

В Москве прошла премьера мультфильма «Три кота. Зимние каникулы». По сюжету мультика Коржик, Карамелька и Компот мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года. Но обстоятельства складываются так, что они должны спасти котенка Леденца и его родителей, появившихся в их жизни. Однако что теперь будет с их мечтой?
Гостями звездной премьеры стали ведущая Елена Николаева и ее муж, бизнесмен Игорь Вдовин. Широкая аудитория также знает его как экс-супруга балерины Анастасии Волочковой. Пара привела на премьеру старшего сына Александра, которому 21 декабря исполнится три года.
Корреспондент Teleprogramma.org пообщалась с Еленой Николаевой.
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«Мы стараемся не изменять собаке даже визуально»
- Елена, часто ли вы посещаете такие премьеры?
- Первый раз мы выходили примерно полгода назад, может быть, поменьше. Тогда я просто не понимала, насколько Александр готов. Но сейчас он очень даже готов к красным дорожкам. Просто шары – наша слабость. В итоге получается этакое маленькое торнадо.
Александр уже дорос до фильмов. Мы ходили на «Лунтика». Он просидел весь фильм, очень переживал за героев, когда за ними гналась какая-то многоножка. Недавно ходили в уголок дядюшки Дурова на эту «Железную дорогу», которой мыши как будто бы управляют.
Мне в детстве казалось, что управляют, а они, оказывается, просто там ездят. Я вот не была знакома с «Котами», но наша няня сказала, что все их очень любят. Сейчас посмотрим.
- То есть раньше вы не смотрели мультфильм «Три кота»?
- У нас дома большая собака. Мы стараемся ей не изменять даже визуально.
- Какие мультики любит Саша?
- Я ставлю старое «Простоквашино». А еще он очень любит «Бременских музыкантов». 21 декабря у Александра день рождения. И мы идем в театр Стаса Намина на «Бременских музыкантов».
Хочется дарить ему какие-то разные эмоции.
Елена Николаева с мужем Игорем Вдовиным и сыном Александром. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
- Как вы думаете, на кого больше похож Александр?
- У него моя внешность, а папин цвет кожи и волос. А второй, младший (весной у Елены и Игоря Вдовина родился младший сын Роман), абсолютно белый, как я, но при этом папиной формы. Это очень забавно.
- Как вы все успеваете?
- Это самый больной для меня вопрос. Потому что когда меня спрашивают, как я все успеваю, я понимаю, сколько я не успеваю из того, что хотелось бы.
Поэтому я успеваю только треть.
- Вот вы упоминали про няню. А как вы ее нашли?
- Через агентство, которому я доверяю. Это уже вторая няня у нас. Первая была грудничковая и занималась с двумя детьми. И сейчас у нас уже вторая няня.
Александр ходит в сад, а маленький с ней.
«Я не понимаю, почему все нуждается в комментариях»
- Недавно в СМИ прозвучала информация, что Ариадна (дочь Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина – прим.ред) переехала к своему парню. Она сейчас часто приходит к вам?
- Да, бывает. Она же только полтора месяца назад переехала. Так что, конечно, часто.
Елена Николаева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
- Наверное, порой вы видите негативные комментарии Анастасии Волочковой в свой адрес. Как относитесь к ним?
- Мне звонят и спрашивают по этому поводу. Я просто не понимаю, почему все нуждается в комментариях. А главное – почему я должна это комментировать. Она же про меня плохое говорит.
Мне надо процитировать контекст, тогда я скажу. А так, я не встречаюсь с этими публикациями.
- Как собираетесь отмечать Новый год?
- Новый год дома всей семьей, потому что 1 января у бабушки Александра день рождения. И мы все всегда собираемся с еще большим количеством людей, поэтому и никуда не уезжаем.
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