«Убирают наш участок»: Киркоров платит дочке Алле-Виктории и сыну Мартину зарплату

Филипп Киркоров, известный артист, является отцом двух детей — Аллы-Виктории и Мартина. Несмотря на свою знаменитую фамилию, дети не относятся к категории «золотой» молодежи и уже самостоятельно зарабатывают небольшие суммы денег.
Киркоров гордится тем, что смог найти своим детям подходящую работу. По словам артиста, дети понимают ценность денег и зарабатывают на свои мелкие расходы. Одним из примеров их работы является уборка участка возле дома. После выполнения этой задачи они получают вознаграждение. Хотя в семье есть персонал, отвечающий за поддержание порядка, дети все равно помогают и таким образом зарабатывают собственные средства.
«Уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы. Например, они убирают наш участок», - говорит Филипп Киркоров.
Киркоров подчеркивает важность того, чтобы приучать детей к труду. Он вспоминает, что в молодости сам работал, занимаясь доставкой почты. Это приносило ему доход, который был значительным по меркам тех лет. Получая около 50 рублей в месяц, а также имея стипендию в размере 33 рублей, певец использовал часть средств на оплату такси, так как не любил ездить на общественном транспорте. На такси он добирался до своего учебного заведения, Гнесинского училища, и все его студенческие деньги уходили именно на эти поездки. Однако заработанные деньги от работы почтальоном позволяли ему покрывать другие необходимые расходы, пишет
Артист также делится своими страхами перед большими скоплениями людей, которые преследуют его с юных лет. Несмотря на необходимость выступать перед публикой, такие моменты остаются для него испытанием и вызывают стресс. Только после выхода на сцену этот дискомфорт уходит.
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