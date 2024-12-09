«Убирают наш участок»: Киркоров платит дочке Алле-Виктории и сыну Мартину зарплату

Филипп Киркоров, известный артист, является отцом двух детей — Аллы-Виктории и Мартина. Несмотря на свою знаменитую фамилию, дети не относятся к категории «золотой» молодежи и уже самостоятельно зарабатывают небольшие суммы денег.

Киркоров гордится тем, что смог найти своим детям подходящую работу. По словам артиста, дети понимают ценность денег и зарабатывают на свои мелкие расходы. Одним из примеров их работы является уборка участка возле дома. После выполнения этой задачи они получают вознаграждение. Хотя в семье есть персонал, отвечающий за поддержание порядка, дети все равно помогают и таким образом зарабатывают собственные средства.

«Уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы. Например, они убирают наш участок», - говорит Филипп Киркоров.

Киркоров подчеркивает важность того, чтобы приучать детей к труду. Он вспоминает, что в молодости сам работал, занимаясь доставкой почты. Это приносило ему доход, который был значительным по меркам тех лет. Получая около 50 рублей в месяц, а также имея стипендию в размере 33 рублей, певец использовал часть средств на оплату такси, так как не любил ездить на общественном транспорте. На такси он добирался до своего учебного заведения, Гнесинского училища, и все его студенческие деньги уходили именно на эти поездки. Однако заработанные деньги от работы почтальоном позволяли ему покрывать другие необходимые расходы, пишет mk.ru .

Артист также делится своими страхами перед большими скоплениями людей, которые преследуют его с юных лет. Несмотря на необходимость выступать перед публикой, такие моменты остаются для него испытанием и вызывают стресс. Только после выхода на сцену этот дискомфорт уходит.