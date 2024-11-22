Оксана Самойлова о козе, семейных ценностях и чайлдфри: «Мы хотим поднимать демографию нашей страны»

Ведущей премии «Звезды хайпа», проходящей не без помощи «Русской медиагруппы», стала известный блогер Оксана Самойлова. А в качестве соведущей выступала коза Оксаны Мими, которая сходила по большой нужде прямо на сцене.
Правда, в кулуарах самой премии Оксана уверяла, что козочка не испытывает никакого стресса перед большой аудиторией.
Впрочем, в ходе общения с журналистами Оксана Самойлова обсудила не только свою питомицу, но и вопрос продвижения семейных ценностей.
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«Мы разрешаем Мими только то, что ей можно по меню»
— Оксана, как Мими готовилась к премии «Звезды хайпа»?
— Мими, конечно, учила свой текст (Смеется.), училась ходить по дорожке. Но, кроме шуток, когда мы вышли на сцену, она великолепно себя почувствовала на ней. Ходила там все обнюхивала!
Надеюсь, все должно получиться! Но при этом нельзя забывать, что это все-таки коза.
— А стресса Мими не испытывает?
— Визуально нет. Она там ходит, все нюхает, играет.
Я ее расчесала, поменяла памперс, и нормально!
Оксана Самойлова на красной дорожке премии «Звезды хайпа». Фото: пресс-служба «Русская медиагруппа»
— Недавно в СМИ появлялась новость, что во время съемок реалити-шоу «Большое переселение» у вас умерла коза. Как это случилось?
— Ужасная история. Я до сих пор испытываю чувство вины, поскольку это произошло при нас. Но ветеринар сказал мне, что в деревнях такое происходит часто. Почему-то у коз сдувается желудок, и они погибают.
А мы-то этого не знали! И даже соседские девчонки, которые у нас жили практически все это время, сказали: «Коза сдохла» и пошли дальше играть!
— А бывает, что Мими тащит еду из тарелки Жигана? Вы вообще следите за ее питанием?
— Конечно, следим. Мы разрешаем Мими только то, что ей можно по меню.
— У вас ведь недавно снова появились новые подопечные…
— Да у нас вообще такая насыщенная жизнь! Я сама в шоке! Мы рожаем и рожаем новых питомцев! Недавно у нас родились щенки.
«В нашем шоу-бизнесе хватает крепких семейных пар»
— Недавно в Госдуме предложили поощрять публичных людей, пропагандирующих семейные ценности. Кого из селебрити вы бы предложили наградить?
— Себя в первую очередь. Мы, конечно, продвигаем семьи, институт брака, воспитание детей. А что касается других, то Паша Воля и Ляйсан — у них классная, крепкая семья.
Пашу и Ханна, Валерия и Иосиф Пригожин, Баста с женой! На самом деле в нашем шоу-бизнесе хватает крепких семейных пар.
Оксана Самойлова на сцене премии «Звезды хайпа» с картонным Джиганом. Фото: Дмитрий Гаврилов
— То есть вы поддерживаете идею такого поощрения?
— Конечно, это классно. Это гораздо лучше, чем поощрять что-то другое. Это правильно, полезно для общества. Тем более у нас Год семьи, о чем не нужно забывать. То есть мы хотим поднимать демографию страны, поэтому я очень даже за.
— Как вы, как многодетная мама, относитесь к идеологии чайлдфри?
— Мне кажется, каждый должен решать сам для себя этот вопрос. Но глобально мне бы хотелось, чтобы в нашей стране было поменьше чайлдфри.
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