Оксана Самойлова о козе, семейных ценностях и чайлдфри: «Мы хотим поднимать демографию нашей страны»

Ведущей премии «Звезды хайпа», проходящей не без помощи «Русской медиагруппы», стала известный блогер Оксана Самойлова. А в качестве соведущей выступала коза Оксаны Мими, которая сходила по большой нужде прямо на сцене.

Правда, в кулуарах самой премии Оксана уверяла, что козочка не испытывает никакого стресса перед большой аудиторией.

Впрочем, в ходе общения с журналистами Оксана Самойлова обсудила не только свою питомицу, но и вопрос продвижения семейных ценностей.

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«Мы разрешаем Мими только то, что ей можно по меню»

— Оксана, как Мими готовилась к премии «Звезды хайпа»?

— Мими, конечно, учила свой текст (Смеется.), училась ходить по дорожке. Но, кроме шуток, когда мы вышли на сцену, она великолепно себя почувствовала на ней. Ходила там все обнюхивала!

Надеюсь, все должно получиться! Но при этом нельзя забывать, что это все-таки коза.

— А стресса Мими не испытывает?

— Визуально нет. Она там ходит, все нюхает, играет.

Я ее расчесала, поменяла памперс, и нормально!