Бородина заговорила о пиаре романа с Сердюковым, а Самойлова — об огромных тратах на козу: как прошла премия «Жара Media Awards»

В Москве прошло вручение музыкальной премии «Жара Media Awards». На других посмотреть и себя показать пришли те, чью творческую и личную жизнь обсуждают во всех соцсетях.
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Ксения Бородина об отношениях с Николаем Сердюковым: «Ну а дети подыгрывают нам»
Сейчас одним из таких ньюсмейкеров, безусловно, является Ксения Бородина, которая стала ведущей премии. Для выхода в свет она выбрала длинное блестящее платье по фигуре. Ксения пришла не одна, а вместе с группой поддержки в лице своего нового возлюбленного Николая Сердюкова и двух дочек — Маруси и Теоны.
Журналисты поинтересовались у пары, как они относятся к тому, что их роман считают пиаром.
«Надо быть идиотом, чтобы думать, что Ксюша знакомит меня со своими детьми, мы играем в эту красивую историю. И ради чего? Я рассчитываю, что мне тут «недвижка» перепадет, но пока вот не светит», — иронично заметил Николай.
«Ну а дети подыгрывают нам», — добавила Ксения.
Ксения Бородина с Николаем Сердюковым и дочками. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma. org
«Но, слава Богу, все эти отношения начались после проекта эволюционным путем. И не было такого, чтобы я бегал из своего «племени» к Ксюше. Как только все закончилось, у нас с Ксюшей все и случилось», — отметил Николай Сердюков.
— А кто в вашей паре главный?
— У нас нет такого, кто главный. Понятно, что есть ситуации, когда я стою за его спиной, потому что я девочка. Бывают случаи, когда мне страшно, я чувствую себя неловко. И тогда он возьмет ситуацию в свои руки. В принципе у нас нет никакого соревнования. Мы стараемся помогать друг другу.
Когда же прозвучал вопрос о предполагаемой предстоящей свадьбе, Ксения отметила, что это самый часто задаваемый вопрос. Услышав провокационную реплику, пара вместе с девочками гордо поспешила удалиться.
Оксана Самойлова: «Наша коза спит в кровати»
А вот опытную семейную пару — Оксану Самойлову, появившуюся на мероприятии в длинном черном платье, подчеркивающем пышные формы, и Джигана — не пугают вопросы о супружеских взаимоотношениях. Их семья с каждым годом только увеличивается. Недавно у семейства появилась новая любимица — камерунская коза.
И главный вопрос, вставший на повестке дня: с кем же оставили животное, нарушившее покой и сон звездных супругов? Оказалось, что с детьми.
Оксана Самойлова с мужем Джиганом и певицей Севиль. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А вы не боитесь за козу? — прозвучал резонный журналистский вопрос. (Мол, вдруг ребята недосмотрят.)
— А чего за нее бояться? У нас дети бережно относятся к животным. А вообще, с козой сплошное вдохновение, просто новый мир открылся.
— А как проходят ваши будни с козой? Может, вы научились и доить ее?
— Да. Я реально умею ее доить. Мы просыпаемся, сразу идем гулять, потом завтракать — сначала за нашим столом, затем коза завтракает отдельно. И весь день ходит за тобой везде.
— А спит она, может, между вами?
— Да, в кровати.
— И вы встаете, чтобы покормить ее?
— Она может сама спуститься, поесть и залезть обратно.
Кроме того, Оксана Самойлова назвала стоимость самой большой покупки, потраченной на козу. Оказалось, что только ее вольер стоит 300 000 рублей.
Юлия Ковальчук из блогеров знает только Оксану Самойлову
Певица Юлия Ковальчук, пришедшая на премию в бледно-голубом брючном костюме, призналась, что на подобных мероприятиях обычно болеет за своего мужа — Алексея Чумакова.
А еще артистку расспрашивали, кого из блогеров она знает. Певица честно ответила, что не очень знакома с самыми молодыми блогерами, поскольку находится с ними в разных возрастных категориях. Зато, говоря о представителях старой блогерской школы, как раз назвала имя вышеупомянутой Оксаны Самойловой.
Юлия Ковальчук. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Я помню, что она очень популярна, особенно среди девочек, мамочек. Правда, не могу сказать, как сейчас у нее дела. Но из старой гвардии я ее как раз знаю», — сказала Юлия Ковальчук.
А вот другой популярный блогер — Виолетта Чиковани — продемонстрировала публике «сложносочиненное» мини-платье с лентой, едва прикрывающей грудь, и длинным шлейфом. Певица Люся Чеботина также облачилась в блестящее коротенькое платье.
Виолетта Чиковани. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
А Севиль же сделала акцент на груди, которая открылась взорам окружающих благодаря платью треугольной формы с рукавами-перьями.
Пришел на премию «Жара» и блогер, звезда шоу «Сокровища императора» Евгений Ершов, который долго томился без внимания СМИ, поскольку в это время все журналисты устремились к паре Бородина — Сердюков.
Евгений Ершов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Зато он искупался в овациях зрителей после исполнения одной из своих песен. А это ведь тоже дорогого стоит!
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