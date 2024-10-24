Бородина заговорила о пиаре романа с Сердюковым, а Самойлова — об огромных тратах на козу: как прошла премия «Жара Media Awards»

В Москве прошло вручение музыкальной премии «Жара Media Awards». На других посмотреть и себя показать пришли те, чью творческую и личную жизнь обсуждают во всех соцсетях.

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Ксения Бородина об отношениях с Николаем Сердюковым: «Ну а дети подыгрывают нам»

Сейчас одним из таких ньюсмейкеров, безусловно, является Ксения Бородина, которая стала ведущей премии. Для выхода в свет она выбрала длинное блестящее платье по фигуре. Ксения пришла не одна, а вместе с группой поддержки в лице своего нового возлюбленного Николая Сердюкова и двух дочек — Маруси и Теоны.

Журналисты поинтересовались у пары, как они относятся к тому, что их роман считают пиаром.

«Надо быть идиотом, чтобы думать, что Ксюша знакомит меня со своими детьми, мы играем в эту красивую историю. И ради чего? Я рассчитываю, что мне тут «недвижка» перепадет, но пока вот не светит», — иронично заметил Николай.