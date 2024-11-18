Оксана Самойлова сделала признание в эфире ТНТ об умершей козочке: «Это ужасно, я до сих пор чувствую свою вину»

18 ноября Оксана Самойлова, известная многодетная мама, модель, бизнесвумен и участница реалити-шоу «Большое переселение» на ТНТ, посетила студию программы «Утро. ТНТ» вместе со своими детьми Леей, Майей и Давидом.
Оксана Самойлова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время участия в реалити-шоу.
«Самое сложное было — отсутствие воды. Мы привыкли, что вода всегда есть, и не обращали на нее внимания. Мы тратили много времени на то, чтобы добыть воду», — призналась Оксана Самойлова.
Ведущий шоу ТНТ Максим Васильчук отметил, что семья Оксаны быстро адаптировалась на новом месте и начала зарабатывать деньги, помогая местным жителям разбирать старые вещи и используя арендованный автомобиль.
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Дочери и сын Оксаны Самойловой и рэпера Джигана в студии утреннего шоу ТНТ. Фото: ТНТ
Оксана Самойлова также рассказала о том, как они решили завести козу после участия в реалити-шоу.
«До переезда в деревню мы не знали, насколько умными, преданными и интересными могут быть козы. Мы полюбили нашу козу Стрелку и хотели купить ее у Морозовых, но они отказались продавать ее нам», — рассказала Оксана Самойлова.
Анжелика Стубайло обсудила с Оксаной Самойловой трагический случай с козой семьи Морозовых и спросила, как эта ситуация повлияла на Оксану и ее семью.
«Это ужасно, я до сих пор чувствую свою вину. Мы никогда не имели дела с козами. После этой ситуации и общения с ветеринарами мы узнали, что козы могут объесться клевером и погибнуть. Мы думали, что коза просто погуляет, поест и попьет, но она умерла», — поделилась Оксана Самойлова.
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