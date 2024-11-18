Оксана Самойлова сделала признание в эфире ТНТ об умершей козочке: «Это ужасно, я до сих пор чувствую свою вину»

Оксана Самойлова также рассказала о том, как они решили завести козу после участия в реалити-шоу.

«До переезда в деревню мы не знали, насколько умными, преданными и интересными могут быть козы. Мы полюбили нашу козу Стрелку и хотели купить ее у Морозовых, но они отказались продавать ее нам», — рассказала Оксана Самойлова.

Анжелика Стубайло обсудила с Оксаной Самойловой трагический случай с козой семьи Морозовых и спросила, как эта ситуация повлияла на Оксану и ее семью.